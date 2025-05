OČEKUJE NAS PROMENA VREMENA: Ovaj deo Srbije biće prvi na udaru pljuskova, ovako će se oblaci kretati po satima (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je za sutra upozorenje na kišu, pljuskove, jak vetar i grmljavinu u celoj Srbiji koje stiže večeras i tokom četvrtka zahvatiće celu zemlju. Kako se vidi na radarskim snimcima sa sajta Vreme i radar, pljuskovi će početi u Srbiji tačno u ponoć i trajaće sutra tokom celog dana.

FOTO: Novosti

Nagla promena vremena u Srbiji

Kako se navodi u vremenskoj prognozi RHMZ, u Srbiji će u četvrtak preovladavati nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

- Lokalno se očekuje veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i kratkotrajna pojava sugradice sa najvećom verovatnoćom na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i u delovima Šumadije.

Vetar umeren i jak severozapadni, na severu i istoku i sa udarima olujne jačine, uveče i tokom noći u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena Celzijusovih - navodi se u prognozi.

Popaljeni meteoalarm u celoj zemlji

RHMZ je za sutra popalio žuti meteoalarm u celoj zemlji, i izdao upozorenja na jak vetar, kišu i grmljavinu.

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kako objašnjavaju iz RHMZ, ovaj meteoalarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi se u pojašnjenu RHMZ.

Promenljivo do kraja maja, pa vrelo

U petak će biti promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i tek ponegde će biti kratkotrajne pojave kiše ili pljuska i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima zemlje.

Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepeni.

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Prvog dana vikenda biće promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, na severu i zapadu tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

RHMZ je najavio da će od 1.juna biti pretežno sunčano i toplije, pa se početkom sledeće sedmice u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura oko i malo preko 30 stepeni.

Kada promena vremena stiže tačno u Srbiju

Kako se vidi na sajtu Vreme i radar, radarski snimci pokazuju da će pljuskovi stići u Srbiju tačno u ponoć. Prvi na udaru biće gradovi na samom severu Srbije, a među njima i Subotica.

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u ponoć

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 2 sata

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 4 sata

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 6 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 8 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 10 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 12 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 14 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 16 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 20 sati

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u 22 sata

Foto: vremeradar.rs / screenshot

Kretanje pljuskova u ponoć 29. maja

