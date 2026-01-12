UPOZORENJE RHMZ: Večeras novo naoblačenje, tokom noći i u utorak ujutru slab sneg ili slaba kiša

REPUBLIČKI hidrometereološki zavod (RHMZ) najavio je novo naoblačenje tokom večeri koje će se sa severa i zapada proširiti ka centralnim i istočnim predelima Srbije, kao i da se očekuje slab sneg ili kiša.

Kako je saopšteno iz RHMZ-a, padavine se očekuju tokom noći ka utorku i u utorak rano ujutro na severu i zapadu Srbije, naglašavajući da se slaba kiša može lediti na tlu.

Prema najavi RHMZ-a, sutra ujutro će biti hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, dok će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije.

Jutarnja temperatura od -11 do -3 stepeni, a najviša dnevna od 1 do 7 stepena.

Ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično sa slabim snegom, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu.

