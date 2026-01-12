UPOZORENJE RHMZ: Večeras novo naoblačenje, tokom noći i u utorak ujutru slab sneg ili slaba kiša
REPUBLIČKI hidrometereološki zavod (RHMZ) najavio je novo naoblačenje tokom večeri koje će se sa severa i zapada proširiti ka centralnim i istočnim predelima Srbije, kao i da se očekuje slab sneg ili kiša.
Kako je saopšteno iz RHMZ-a, padavine se očekuju tokom noći ka utorku i u utorak rano ujutro na severu i zapadu Srbije, naglašavajući da se slaba kiša može lediti na tlu.
Prema najavi RHMZ-a, sutra ujutro će biti hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, dok će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije.
Jutarnja temperatura od -11 do -3 stepeni, a najviša dnevna od 1 do 7 stepena.
Ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično sa slabim snegom, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
METEO ALARM U SRBIJI LEDENI DAN PRED NAMA: Vremenska prognoza za subotu, 10. januar
10. 01. 2026. u 00:00
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)