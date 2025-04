STIGLA DETALJNA PROGNOZA ZA 1. MAJ: Vreme gotovo nestabilno, a potom sledi totalni preokret (FOTO)

NASTAVLjA se veoma nestabilno vreme, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz obilnije padavine i oluje sa grmljavinom. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.

Srbija je ovog vikenda pod uticajem visinskog ciklona.

Obilnih padavina biće i do kraja dana i tokom noći.

U nedelju krajem dana razvedranje i to će biti uvod u stabilizaciju vremena.

Od ponedeljka se očekuje stabilno i suvo. Drugog dana vikenda i u ponedeljak u košavskom području očekuje se jak istočni vetar, u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima.

Jutra će od ponedeljka biti hladna, ponegde i maglovita, a na jugu i jugoistoku očekuje se i slab prizemni mraz, pri čemu bi minimalna temperatura na 5 cn iznad tla padala ispod 0°C. Minimalna jutarnja temperatura vazduha na 2 metra iznad tla biće od 1 na jugoistoku do 9 na severu Srbije, u Beogradu od 10 do 12°C.

Maksimalna temperatura u ponedeljk biće od 18 do 22, u Beogradu oko 20 stepeni, a u utorak od 20 do 24.

Još toplije biće u sredu, temperatura do 25°C.

Za Prvi maj biće suvo i bez padavina. Ujutro će biti vedro i hladno, zbog čega će na otvorenom i u prirodi biti potrebna i topla garderoba. Jutarnja temperatura biće od 3 na jugu i jugoistoku do 11 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 12.

Tokom dana biće toplo, uz dalji priliv tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.

Maksimalna dnevna biće od 23 do 27, u Beogradu oko 25 stepeni.

Biće sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

I dok će noću i ujutro biti potrebna zimska garderoba, tokom dana u periodu od 10 do 16 časova onima koji budu boravili na otvorenom, biće potrebna i zaštita od visokoh vrednosti UV zračenja.

Veoma slično vreme očekuje se i u petak.

Tokom sledećeg vikenda ponovo nestabilnije i malo svežije, ali i dalje toplo, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

S obzirom na to da je prosek maksimalne tempeature za ovo doba godine od 17 do 21 stepeni, a za početak maja od 20 do 24°C, one će narednih dana biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti.

