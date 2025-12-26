Jedinice grupe trupa "Istok nastavile su sa napredovanjem u dubinu neprijateljske odbrane, oslobodivši u poslednja 24 časa naselje Kosovcevo, koje se nalazi na zapadnoj obali reke Gajčur u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Putin, Foto AP

"Zauzimanje Kosovceva omogućilo je formiranje mostobrana za dalju ofanzivu jedinica grupe trupa 'Istok' u pravcu naselja Ternovato", navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, grupa trupa "Istok" je oslobađanjem naselja Kosovcevo uspostavila kontrolu nad površinom većom od 23 kvadratna kilometra.

"Gardisti 37. odvojene motorizovane brigade 36. kombinovane armije napredovali su do četiri kilometra u dubinu i do šest kilometara duž fronta i uspostavili kontrolu nad naseljem i okolnom teritorijom, ukupne površine više od 23 kvadratna kilometra", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

(RT Balkan)