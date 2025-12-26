Svet

PUTIN SLAVI: Rusi u poslednja 24 časa oslobodili Kosovcevo, evo šta to znači za dalji tok ratovanja

В.Н.

26. 12. 2025. u 17:09

Jedinice grupe trupa "Istok nastavile su sa napredovanjem u dubinu neprijateljske odbrane, oslobodivši u poslednja 24 časa naselje Kosovcevo, koje se nalazi na zapadnoj obali reke Gajčur u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

ПУТИН СЛАВИ: Руси у последња 24 часа ослободили Косовцево, ево шта то значи за даљи ток ратовања

Vladimir Putin, Foto AP

"Zauzimanje Kosovceva omogućilo je formiranje mostobrana za dalju ofanzivu jedinica grupe trupa 'Istok' u pravcu naselja Ternovato", navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, grupa trupa "Istok" je oslobađanjem naselja Kosovcevo uspostavila kontrolu nad površinom većom od 23 kvadratna kilometra.

"Gardisti 37. odvojene motorizovane brigade 36. kombinovane armije napredovali su do četiri kilometra u dubinu i do šest kilometara duž fronta i uspostavili kontrolu nad naseljem i okolnom teritorijom, ukupne površine više od 23 kvadratna kilometra", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

(RT Balkan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain