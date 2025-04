UNIQA NA GREEN PEAK FESTIVALU: Održiva budućnost kompanija u vremenu klimatskih promena

UNIQA je imala čast da učestvuje na Green Peak Festivalu u Beogradu, najvećoj austrijskoj konferenciji o održivosti, koja je ove godine po prvi put održana u Srbiji.

Foto: Ivana Čutura

Na ovom prestižnom događaju, predstavnici UNIQA osiguranja, naglašavajući značaj održivosti, ESG kriterijuma i poslovne rezilijentnosti u suočavanju sa klimatskim izazovima, dali su odgovor na pitanje: What does it take for companies in Southeast Europe to thrive in a changing climate – and what role does insurance play?

Panel diskusija pod nazivom „360° rezilijentnost: Kako kompanije mogu napredovati u promenljivom klimatskom okruženju“ bila je fokusirana na izazove i prilike koje klimatske promene donose kompanijama, kao i na strategiju za smanjenje rizika i povećanje otpornosti na sve češće ekstremne vremenske događaje.

Naglašavajući važnost borbe protiv klimatskih promena, dr Marc Olefs, rukovodilac istraživanja klime u GeoSphere Austria i i generalni sekretar Austrijskog društva za meteorologiju ÖGM, specijalan gost panel diskusije, ukazao je na to da je neophodno obezbediti klimatsku stabilnost prilagođavajući se klimatskim promenama i, još važnije, njihovom aktivnom sprečavanju. Sa već značajnim porastom temperature, poslednjih godina se suočavamo sa ekstremnijim vremenskim uslovima. U skladu sa tim, neophodno je da kompanije, koje su duboko pogođene ovim izazovima, usvoje strateški pristup koji se zasniva na ESG principima kako bi obezbedile održivu budućnost. Takav pristup ne samo da je ključan za njihov opstanak, već i za dobrobit budućih generacija.

Nadovezujući se na rizike i ekstremne vremenske nepogode uzrokovane klimatskim promenama koje sve više pogađaju planetu i govoreći o iskustvima UNIQA osiguranja, Gerhard Sirucek, generalni direktor komapnije UNIQA Sustainable Business Solutions, predstavio je rad kompanije koja je osnovana sa ciljem da partnerima pruži usluge u vezi sa zaštitom i upravljanjem rizicima, odnosno pomogne kompanijama da izgrade veću otpornost poslovanja.

- Naša iskustva omogućavaju nam da klijentima pružimo dublje razumevanje rizika. Korišćenjem naše ekspertize i bogate baze podataka, razvijamo sisteme koji uparuju rizike i njihove efekte, koji našim klijentima omogućavaju da postanu otporniji na različite izazove. ESG pristup, kao nova dimenzija otpornosti, predstavlja ključnu osnovu za budućnost. S obzirom na sve složenije klimatske izazove, kontinuirano sarađujemo sa eksternim ekspertima kako bismo našim klijentima pružili najkvalitetnije savete i rešenja prilagođena njihovim potrebama - zaključio je Gerhard Sirucek, dodavši da klimatske promene ne predstavljaju samo rizike, već i prilike. Kompanije moraju da prepoznaju ove izazove i da ih iskoriste kao šansu za dugoročnu otpornost.

Alarmantna statistika o sve češćim ekstremnim vremenskim nepogodama, ukazuje na potrebu za hitnim reakcijama i implementacijom održivih poslovnih praksi. Prema rečima Esmeralde Topuzi, savetnice za poslovnu rezilijentnost u kompaniji UNIQA Sustainable Business Solutions, u 2024. godini, tri od deset najvećih katastrofalnih događaja izazvanih ekstermnim vremenskim nepogodama u svetu su se dogodila u Evropi, nanoseći ogromnu materijalnu štetu sa gubicima preko 50 milijardi evra, prema podacima osiguravajućih društava.

- Iako zemlje Jugoistočne Evrope nisu među zemljama sa najvećim uticajem na klimatske promene, one su ranjivije na klimatske izazove, što zahteva izgradnju snažnih timova za zaštitu poslovanja. ESG kriterijumi već su integrisani u modele finansijskih institucija, a i klijenti su sve spremniji da prihvate ovu realnost. Kompanije koje razumeju potencijalne rizike i posluju na održiv način, bolje ih kontrolišu i manje su ranjive. Veštačka inteligencija igra važnu ulogu u zaštiti od rizika, a kompanije moraju biti unapred pripremljena s jasnim strategijama za kontinuitet poslovanja - naglasila je Esmeralda Topuzi.

U razgovoru o budućnosti osiguravajuće industrije u ESG tranziciji regiona JIE, Nela Belević, Regional Chief Officer for Corporate and Affinity Business u UNIQA SEE regionu, osvrnula se na iskustva grupe zemalja regiona (Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Rumunija i Srbija) i naglasila značaj integracije održivosti u poslovne strategije, ističući odgovornost osiguravajućih kuća da podrže kompanije u njihovoj tranziciji ka održivim praksama i poslovanju.

- Zemlje Jugoistočne Evrope suočavaju se sa sve češćim negativnim posledicama klimatskih promena, uključujući ekstremne vremenske događaje poput poplava koje su 2024. pogodile BiH, suša i oluja koje ranije nisu bile karakteristične za ovaj region. UNIQA je prepoznala ove izazove i već 2021. godine postavila jasnu strategiju koja je usklađena sa evropskim zakonodavstvom i Pariskim sporazumom, sa ciljem ograničenja globalnog zagrevanja na 1,5°C i postizanja nulte emisije CO2 do 2050. godine - rekla je na konferenciji Nela Belević.

Kroz svoje proizvode, UNIQA aktivno podržava održive inicijative kao što su osiguranje električnih vozila, solarnih panela i energetski efikasnih objekata. Posebnu odgovornost ima prema korporativnim klijentima koji u ovom delu Evrope čine preko 50% portfolija usluga UNIQA osiguranja, pomažući im u tranziciji ka održivom poslovanju kroz procenu i primenu ESG kriterijuma.

Digitalizacija i primena novih tehnologija, poput veštačke inteligencije i blockchaina, omogućavaju UNIQA osiguranju da poboljša procenu rizika i brže reaguje na klimatske promene. Satelitska tehnologija omogućava praćenje vremenskih prilika, što pomaže kompaniji da proceni potencijalne posledice i prilagodi svoje aktivnosti u realnom vremenu. Ove tehnologije igraju ključnu ulogu u unapređenju usluga prema klijentima, naročito u slučaju ekstremnih vremenskih događaja.

UNIQA grupa nastoji da u budućnosti još više inkorporira održivost u svoje poslovanje, sa fokusom na parametrijske proizvode osiguranja koji omogućavaju brze isplate šteta. Očekuje se da će u budućnosti biti sve više „zelenih proizvoda“ osiguranja, koji obuhvataju osiguranje električnih vozila, solarnih panela i energetski efikasnih zgrada.

- Održiva budućnost kompanija zavisi od snažne saradnje između osiguravača, preduzetnika i vlada. Samo zajedničkim delovanjem moguće je stvoriti strategiju koja će pomoći kompanijama da postanu otpornije na klimatske promene i da uspešno ulažu u održivi razvoj. Klimatska otpornost mora postati deo osnovnog poslovnog razmišljanja. UNIQA je spremna da predvodi tu promenu - zaključila je Nela Belević.