METEOROLOG RISTIĆ DAO PROGNOZU ZA PROLEĆE: Evo kakvo nas vreme čeka u toku ovog perioda

METEOROLOG Ivan Ristić najavio je danas da dolazi promena vremena i da Srbija ulazi u kišni period, dodajući da će tokom ovog proleća vreme biti vrlo promenljivo.

-Puno će biti kiše tokom ove i sledeće nedelje. Pogotovo ove nedelje, od srede do petka, skoro da nećemo videti sunce, padaće kiša. Nigde bez kišobrana, rekao je Ristić za Tanjug.

Ukazao je da se trenutnio iznad Srbije nalazi pesak koji je stigao iz Sahare, pa je upozorio da će kiša biti prljava.

-Danas i sutra će biti malo više temperature, od 18 do 23 stepena, od srede ponovo ide postepeni pad temperatura, tako da idemo u četvrtak, petak na temperature od 10 do 15 stepeni. To su već normalne martovske temperature, rekao je Ristić.

Najavio je da na Kopaoniku u četvrtak popodne počinje sneg, pa je zaključio da će ovaj vikend biti poslednji trzaji zime i prilika za skijanje.

Na pitanje da li se može očekivati sneg na Uskrs, 20. aprila, Ristić kaže da za sada prognoze kažu da ga neće tada biti.

-Hladniji period će ipak biti krajem marta i početkom aprila. Velike su šanse da oko 20. aprila bude malo topliji period, ali još nisam detaljno razradio aprilsku prognozu, rekao je Ristić.

Naveo je da će do kraja marta temperature u Beogradu biti između 10 i 15 stepeni, sa puno oblaka i puno kiše.

On je upozorio građane da uoči najavljenih kiša očiste odvode vode.

-Ne znamo kakva su korita reka, vodostaji su dosta niski, možda su zapuštena. Kad padne oko 100 milimetara kiše ili 100 litara po metru kvadratnom, stvore se bujične poplave i onda, ako nije očišćeno korito, može da bude dosta problema...Očistite odvode vode, da ne bi plavili u njoj, poručio je Ristić.

On očekuje da za prvomajski uranak bude pljuskova i grmljavina, navodeći da što budemo išli bliže letu, sve su veće šanse za grmljavinske nepogode.

Ristić je istakao da će ovogodišnje proleće biti promenljivo i da neće imati duže periode lepog vremena, za razliku od leta.

-Mislim da će ovo leto biti baš toplo i sušno. Biče dosta dana sa visokim temperaturama, zaključio je Ristić.

