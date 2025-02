SPREMITE SE ZA KIŠU Hitno se oglasio RHMZ: Ovaj deo Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Večeras i tokom noći umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo. Kiša se očekuje ponegde na severu i zapadu, a večeras i na jugoistoku Srbije.

U PETAK MALO TOPLIJE, OD SUBOTE OSETNO HLADNIJE, A SPORADIČNA POJAVA SLABIH PADAVINA OČEKUJE SE DO UTORKA.

Sutra (14.02.) umereno do potpuno oblačno i malo toplije. U toku dana u većem delu suvo, a kiša će biti lokalnog karaktera, uglavnom na severozapadu i zapadu Srbije. Uveče i tokom noći kiša se mestimično očekuje i u većini ostalih krajeva, u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije sneg, dok će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati suvo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, pre podne na severozapadu, a zatim postepeno i u ostalim krajevima u skretanju na umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 °S, na istoku Srbije od -4 do 0 °S, a najviša od 5 do 15 °S.

Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.02.) osetno hladnije. Na severu uglavnom suvo, povremeno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa slabim mešovitim padavinama, na planinama sa slabim snegom.

U sredu (19.02.) razvedravanje u celoj zemlji, a od četvrtka (20.02.) pretežno sunčano uz manji porast maksimalnih temperatura - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ