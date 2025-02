ZIMA SE NE PREDAJE - SPREMITE SE ZA JUTARNJI MRAZ I -7 STEPENI: Vremenska prognoza za utorak, 4. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug/Nikola Anđić

VREME U SRBIJI

Oblačno na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje, u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme.

Vetarslab, promenljiv, dok će se temperature kretati od minus sedam do devet stepeni.

Ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano, navedeno je na sajtu RHMZ-a.

Duvaće slab vetar, promenljivog pravca. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša dnevna biće od tri do 9 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Ujutru slab do umeren mraz i magla, tokom dana sunčano vreme i temperature od minus šest do pet stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U RHMZ dodaju da se od 5. do 10. februara očekuje suvo vreme uz smenu perioda sa dužim sunčanim intervalima i perioda umerene oblačnosti. Ujutro mraz (od -7 do 0 stepeni), a dnevne temperature od 3 do 9 stepeni.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PIJAN VOZIO 200 NA SAT PO SURČINU: Presretači zaustavili džip kanadskih tablica