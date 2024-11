OD OVOG DANA PONOVO PADAVINE: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama

U SRBIJI će sutra ujutru biti hladno u većini mesta uz slab, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i umeren mraz, a tokom dana će biti sunčano i toplije.

Foto Shutterstock

Po pojedinim kotlinama i dolinama reka ujutru se očekuje i kratkotrajna magla.

Tokom dana, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -9 do 0 stepeni, u Beogradu do 2 stepena, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Beogradu ujutru hladno na širem području grada uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do -1 stepen, u centru grada do 2 stepena, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u utorak ujutru mestimično slab, ponegde i umeren mraz, koji se u sredu očekuje još samo ponegde na jugu zemlje.

U utorak pre podne pretežno sunčano i još malo toplije uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada uz skretanje vetra na severozapadni.

Zatim, do kraja perioda umereno do potpuno oblačno, u drugoj polovini sedmice mestimično sa kišom, u petak i za vikend hladnije pa se u brdsko-planinskim predelima povremeno očekuje sneg.

BONUS VIDEO: TORTE ZA DEČIJI OSMEH: Održano 35. po redu takmičenje za "Naj -tortu" u humanitarne svrhe