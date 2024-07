VEOMA TOPLO VREME: U Srbiji danas do 37 stepeni

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo.

Foto: Shutterstock

Sredinom dana i posle podne, uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiša ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, promenljiv, u košavskom području jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 15 do 23, najviša od 33 do 37 stepeni Celzijusa.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno sunčano i veoma toplo.

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mala verovatnoća za pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada.

Vetar slab do umeren, jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 20 do 23, najviša oko 35 stepeni Celzijusa.

Prognoza za narednih sedam dana

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se izražen i dugotrajan toplotni talas.

Maksimalne temperature do utorka od 32 do 37 stepeni, a od srede do 15. jula od 35 do 40 stepeni, uz tropske noći u većini urbanih sredina.

Biće pretežno sunčano, a uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se samo u utorak i krajem perioda.