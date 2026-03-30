MUČE VAS UKOČENOST I BOL? Uz ovih 5 vežbi poboljšajte mobilnost kičme i kukova

POKRETLjIVOST kičmenog stuba i kukova jedan je od ključnih preduslova za očuvanje zdravlja celog lokomotornog sistema. Savremeni način života, koji podrazumeva mnogo sedenja, rada za računarom i nedovoljno kretanja, dovodi do postepene ukočenosti zglobova, skraćivanja mišića i smanjenja obima pokreta. Upravo zato redovna rekreacija koja održava pokretljivost kičme i kukova ima veliki značaj - ne samo za sprečavanje bolova u leđima, već i za očuvanje stabilnosti tela, pravilnog držanja i lakšeg obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Kičmeni stub predstavlja centralni oslonac tela i učestvuje u gotovo svakom pokretu. Kada je njegova pokretljivost smanjena, opterećenje se prenosi na druge strukture - mišiće, ligamente i zglobove - što može dovesti do bola, ukočenosti i ubrzanog degenerativnog procesa. S druge strane, kukovi su najveći zglobovi u telu i ključni su za hodanje, saginjanje, ustajanje i održavanje ravnoteže. Ako oni izgube mobilnost, telo počinje da "kompenzuje" pokret kroz donji deo leđa, što često dovodi do bolova u lumbalnom delu kičme.

Redovna rekreacija koja podrazumeva kontrolisane pokrete i istezanje može znatno da doprinese očuvanju fleksibilnosti i snage mišića koji stabilizuju kičmu i kukove. Takva aktivnost poboljšava cirkulaciju, hrani zglobnu hrskavicu, smanjuje napetost mišića i doprinosi pravilnom držanju tela. Dugoročno, to može smanjiti rizik od problema kao što su bol u donjem delu leđa, ukočenost kukova ili smanjena pokretljivost u starijem životnom dobu.

Ovim vežbama možete da poboljšate mobilnost kičme i kukova. Ne zahtevaju posebnu opremu i mogu se izvoditi kod kuće, a dovoljno je svega desetak do petnaest minuta dnevno da bi se održala pokretljivost i smanjio rizik od ukočenosti i bolova. Redovno izvođenje takvih pokreta predstavlja jednostavan, ali veoma efikasan način da kičma i kukovi ostanu funkcionalni i zdravi tokom godina.

Na sve četiri

Jedna od najjednostavnijih i veoma korisnih vežbi za kičmu je "mačka-krava". Izvodi se u položaju na sve četiri: naizmenično se zaokružuju leđa prema gore, a zatim se lagano spušta stomak i podiže glava. Ova vežba nežno mobilizuje ceo kičmeni stub i smanjuje napetost u leđima.

Kruženje

Dobru pokretljivost kukova maže da očuva vežba kruženja kukovima. Stojeći ili u blagom raskoraku, polako se prave veliki krugovi kukovima u jednom pa u drugom smeru. Pokret treba da bude spor i kontrolisan.

Most

Veoma korisna je i vežba "most". Ležeći na leđima sa savijenim kolenima i stopalima na podu, polako se podiže karlica dok telo ne formira pravu liniju od kolena do ramena. Ova vežba jača mišiće zadnjice i donjeg dela leđa, koji stabilizuju kukove i kičmu.

Istezanje

Za povećanje fleksibilnosti preporučuje se i istezanje pregibača kuka. U iskoraku, zadnje koleno je na podu, a karlica se lagano gura napred dok se ne oseti istezanje u prednjem delu kuka.

Rotacija

Na kraju, vrlo jednostavna ali efikasna vežba je rotacija kičme u sedećem položaju. Sedeći uspravno, trup se lagano rotira u jednu pa u drugu stranu, uz zadržavanje nekoliko sekundi.