IZ SVE SNAGE DO TRI BODA: Vatrepolisti Novog Beograda sutra u Ligi šampiona u Italiji izlaze na megdan Breši

NOVI test za vaterpoliste Novog Beograda u Ligi šampiona. Pobednik Kupa Srbije sutra (20.30) u trećem kolu grupe A druge faze gostuju neugodnoj italijanskoj Breši. Miloša Ćuka i drugove pobeda bi približila završnom turniru na Malti.

Foto: Profimedia

- Breša ima izuzetno kvalitetan tim i zato nas očekuje veoma teška i neizvesna utakmica. Međutim, uzdamo se u naš rad i trud koji smo uložili u pripremi ovog meča. Mislim da smo se zaista dobro spremili i ako budemo na našem maksimumu, verujem da u Beograd možemo da se vratimo sa tri nova boda - kaže za sajt Novog Beograda centar Stefan Pješivac.

Iskusni sidraš smatra da su prošle nedelje, u drugom kolu u Španiji izgubili od Barselonete zbog slabije igre u odbrani. Zato očekuje da će u Breši podići nivo igre u tom segmentu.

- Breša gaji stil igre koji je veoma sličan onom koji ima i Barseloneta. To je tipična italijanska ekipa koja forsira igru sa dosta plivanja, veoma su brzi i u tom segmentu ćemo morati dobro da im pariramo - ističe Pješivac.

To što su Italija u prva dva kola izgubili od Barselonete i Olimpijakosa ne zavarava Pješivca:

- Uvek je teško igrati na njihovom bazenu, vrlo su neugodni domaćini. Imaju nekoliko izvanrednih pojedinaca, ali su kvalitetan tim. Ako budemo na našem prepoznatljivom nivou možemo da se nadamo pobedi koja bi nam bila dragocena u borbi za plasman na Fajnal-for.

U drugom meču grupe A večeras (20.30) Barseloneta dočekuje Olimpijakos.

TABELA: Barseloneta 6, Olimpijakos 3, Novi Beograd 3, Breša 0 bodova.