POGINUO INDONEŽANSKI PRIPADNIK MIROVNE MISIJE UN: Oglasio se Gutereš
SINOĆ je u kasnim večernjim satima došlo do pogibije indonežanskog pripadnika mirovne misije UN u bazi UN 7-1, u blizi Adšit-al-Kušir u južnom Libanu.
Patrolu pripadnika indonežanskog batljona u oklopnom vozilu, oko 10:45 časova, u rejonu istočno od Bani Hajana pogodila je improvizovana eksplozivna naprava.
Četiri pripadnika patrole su povrećena, dva su preminula.
Do nesreće je došlo direktnim pogotkom artiljerijske granate na unutrašnjost baze dok je većina mirovnjaka bila u skloništima.
Prema saopštenju Generalnog sekretara Antonija Gutereša, pogibija se dogodila kao posledica sukoba Izraela i Hezbolaha u neposrednoj blizini baze UN-a.
Prema navodima Generalnog sekretara, još jedan vojnik iz Indonezije je teže povređen.
U svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Gutereš je izrazio najdublje saučešće porodici, prijateljima, saborcima i Indoneziji, a povređenom pripadniku UN-a je poželeo brz oporavak.
Ovo je samo jedan u nizu incidenata koji ugrožavaju bezednost i sigurnost pripadnika UN u južnom Libanu.
"NOVOSTI" SAZNAJU: Nema povređenih pripadnika Vojske Srbije u Libanu
UN BIRA NOVOG GENERALNOG SEKRETARA: Ovo su četiri kandidata
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
