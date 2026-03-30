DOMINACIJA! Janik Siner osvojio masters u Majamiju

Italijanski teniser, Janik Siner potvrdio je da se nalazi u odličnoj formi, pošto je uspeo da osvoji novu titulu na Mastersu u Majamiju, nakon što je u finalu uspeo da savlada češkog rivala Jiržija Lehečku u dva seta - 2:0 (6:4, 6:4).

Drugi teniser na svetu osvojio je i drugi masters u Sjedinjenim Američkim Dražvama, pošto pre dve nedelje trijumfovao na Indijan Velsu, pa mu je pripao Sanšajn dabl. nema mnogo tenisera koji su u istoj sezoni slavili na dva pomenuta mastersa.

To je pored Italijanu uspelo Džimu Kurijeru, Majklu Čengu, Pitu Samprasu, Marselu Riosu i Andreu Agasiju jednom, Rodžer Federer je to učinio dva puta, dok je rekorder u ovoj kategoriji Novak Đoković, tri puta u nizu 2014, 2015. i 2016. je osovjio Sanšaj dabl.

U ženskoj kategoriji je to ove godine uspelo Arini Sabalenki, a to je tek četvrti put u istoriji tenisa da ovaj podvig ostvare istovremeno i mušakrac i dama. Ranije su u tome uspevali: Pit Sampras i Štefi Graf (1994), Rodžer Federer i Kim Klajsters (2005) i Novak Đoković i Viktorija Azarenka (2016).

Finale je kasnilo zbog obilnog pljuska skoro dva sata, ali ni to nije poremetilo Italijana. Deluje da je sa pola snage u finalu uspeo da se domogne trofeja. U oba seta uspevao da oduzme servis rivalu. U prvom setu je Janik u trećem gemu uzeo servis gem rivalu, što je bilo dovoljno da osviji prvi set. Ni u drugom delu igre Siner nije imao težak posao, jer Lehačka nije imao ideju kako da zaustavi raspoloženog Italijana koji je završio posao posle sat i 34 minuta igre.