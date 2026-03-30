"BILO IM JE POTREBNO JEDNO 12 SATI DA OPRAVDAJU ZLOČIN KOJI SE DOGODIO NA FILOZOFSKOM FAKULTETU" Vučić: Morate bolje da razmišljate
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje kako će se odraziti jučerašnji izbori na parlamentarne.
- Rezultati se neće odraziti uopšte na parlamentarne izbore. Ima sličnosti, ali i mnogo razlika. Stvari se menjaju u politici, politika je život. Ljudi nisu magarci, već najpametnija živa bića. Prate i gledaju svakoga od nas. Ako se ponašam najlošije, svako će da promeni stav i glasaće protiv mene. To je nešto što je promenljiva kategorija. Nije promenljiva kategorija nečija arogancija i bahatost. Bilo im je potrebno jedno 12 sati da smisle priču i opravdaju zločin koji se dogodio na Filozofskom fakultetu. Kada idete po ljudske glasove, onda to morate bolje da smislite, temeljnije. Videli ste kako su juče reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti.
Koga briga za istinu. Morate bolje da razmišljate. Za mene je iznenađenje Bor, najpozitivnije. U Majdanpeku da ne govorim, ko staro, tvrdo uporište. I Lučanima sam presrećan. Videla se jedna stvar, mi smo smanjili njihove razlike u gradu. Oni su negde smanjili razlike po selima. Zavisi uvek od našeg rada, moramo mnogo toga da ipravljamo, kod sebe da menjamo. Mogu da kažem da sam negde zadovoljan, negde manje zadovoljan.
Ma kako to glupo zvučalo, na kraju uvek sam nezadovoljan, jer uvek mislim da smo mogli i morali više. Takav sam i tako će i da bude. Čestitam ovima što su srećni zbog našeg neuspeha i njihovog uspeha i želim im da takvu emociju imaju i sledeći put. Izborni klub - sledeća sezona. Tako će oni - rekao je predsednik.
VUČIĆ RAZGOVARAO TELEFONOM SA PUTINOM: Ovo su bile teme (FOTO)
30. 03. 2026. u 12:19
VUČIĆ: "Potpuno je jasno da je NATO ubio Milicu Rakić"
30. 03. 2026. u 11:29
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
