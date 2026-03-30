"BILO IM JE POTREBNO JEDNO 12 SATI DA OPRAVDAJU ZLOČIN KOJI SE DOGODIO NA FILOZOFSKOM FAKULTETU" Vučić: Morate bolje da razmišljate

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje kako će se odraziti jučerašnji izbori na parlamentarne.

- Rezultati se neće odraziti uopšte na parlamentarne izbore. Ima sličnosti, ali i mnogo razlika. Stvari se menjaju u politici, politika je život. Ljudi nisu magarci, već najpametnija živa bića. Prate i gledaju svakoga od nas. Ako se ponašam najlošije, svako će da promeni stav i glasaće protiv mene. To je nešto što je promenljiva kategorija. Nije promenljiva kategorija nečija arogancija i bahatost. Bilo im je potrebno jedno 12 sati da smisle priču i opravdaju zločin koji se dogodio na Filozofskom fakultetu. Kada idete po ljudske glasove, onda to morate bolje da smislite, temeljnije. Videli ste kako su juče reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti.

Koga briga za istinu. Morate bolje da razmišljate. Za mene je iznenađenje Bor, najpozitivnije. U Majdanpeku da ne govorim, ko staro, tvrdo uporište. I Lučanima sam presrećan. Videla se jedna stvar, mi smo smanjili njihove razlike u gradu. Oni su negde smanjili razlike po selima. Zavisi uvek od našeg rada, moramo mnogo toga da ipravljamo, kod sebe da menjamo. Mogu da kažem da sam negde zadovoljan, negde manje zadovoljan.

Ma kako to glupo zvučalo, na kraju uvek sam nezadovoljan, jer uvek mislim da smo mogli i morali više. Takav sam i tako će i da bude. Čestitam ovima što su srećni zbog našeg neuspeha i njihovog uspeha i želim im da takvu emociju imaju i sledeći put. Izborni klub - sledeća sezona. Tako će oni - rekao je predsednik.