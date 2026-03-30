PUKLA TIKVA! Dušan Vlahović se ipak nije dogovorio sa Juventusom

Budućnost prve zvezde reprezentacije Srbije, Dušana Vlahovića, ponovo je glavna tema italijanskih i svetskih medija.

Iako se činilo da su "Stara dama" i srpski napadač na korak od idiličnog nastavka saradnje, situacija se dramatično zakomplikovala. Ugovor koji ističe 30. juna postao je pravi "vruć krompir" u rukama uprave Juventusa.

Saga traje mesecima. Prvobitne prognoze najavljivale su siguran razlaz već ovog leta, ali su se stvari pokrenule s mrtve tačke kada su obe strane sela za pregovarački sto. Prvi signali sa sastanaka bili su izuzetno pozitivni, nagoveštavajući da će Vlahović ostati udarna igla torinskog giganta. Ipak, idila je kratko trajala.

Dok je Dušan branio boje Srbije, u Torinu je nastao novi jaz. Najpoznatiji insajder za transfere, Fabricio Romano, uz portal Kalčomerkato, plasirao je informaciju koja je uzdrmala navijače – pregovori su naglo usporeni. Iako je prvobitni plan bio da se plata od 12 miliona evra godišnje koriguje naniže kako bi se rasteretio budžet, to nije jedina prepreka.

Dusan Vlahovic's current contract is set to expire on June 30, but new talks with Juventus have reportedly slowed down the negotiation process.

Ispostavilo se da finansijski "čvor" nije samo u Dušanovoj plati. Glavne kočnice u ovom trenutku su zahtevi agenta Darka Ristića u vidu visokih provizija, kao i kompleksna struktura bonusa koju klub trenutno ne želi da prihvati. Ovi detalji bacili su senku na dosadašnji napredak, a vreme polako ističe.

Ukoliko Juventus ne uspe da pronađe zajednički jezik sa srpskim golgeterom, suočiće se sa scenariom koji uprava želi da izbegne po svaku cenu – da Vlahović postane slobodan agent. U tom slučaju, red ispred njegove kancelarije je već formiran. Milanski Milan, španska Barselona i nemački kazneni sistem Bajern Minhen budno prate svaki korak i spremni su da reaguju istog trenutka.

Hoće li Dušan ostati veran crno-belom dresu ili nas čeka najspektakularniji transfer leta? Odgovor leži u narednim nedeljama, koje će biti ključne za karijeru jednog od najboljih napadača Evrope.





