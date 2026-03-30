ULTIMATUM KOJI JE ZALEDIO SRBIJU! Branko Radujko otkrio: Imamo 10 godina da uradimo ovo ili srpski fudbal nestaje sa mape

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko izjavio je danas u Beogradu da je privatizacija klubova neizbežna u narednoj deceniji.

U Beogradu se danas u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) održava nacionalni forum "Budućnost srpskog sporta" na kom se diskutuje o tome u kom pravcu bi trebalo da ide srpski sport u narednoj deceniji.

Radujko je na prvom Panelu posvećenom strateškom pravcu i institucionalnom jačanju podvukao da je fudbal specifičan u odnosu na ostale sportove.

- Uvek se traže rezultati. Jako je teško sada pričati iz ugla FŠ. Ako kažem da Srbija igra elitnu diviziju Lige nacija, ko je gledao žreb mogao je da vidi da je svejedno koga smo izvukli. Nismo otišli na Svetsko prvenstvo, naravno da jeste problem, ali od vremena velike Jugoslavije održano je sedam velikih Evropskih prvenstava, a mi smo samo jednom igrali i to baš ova generacija. Ova generacija nije zaslužila bilo kakav zvižduk. Imali smo pre toga fantastičnu generaciju, pa ništa značajno nije napravila na reprezentativnom nivou. Moram da budemo realni i sagledamo gde je naš fudbal u odnosu na činjenice - rekao je Radujko.

Generalni sekretar FSS je govorio i o privatizaciji klubova, koja je, kako tvrdi, neizbežna u narednoj deceniji.

- Neizbežan je proces privatizacije. Nećemo moći da se takmičimo, klubovi i reprezentacija, u Evropi za maksimalno 10 godina, što će biti pravilo UEFA. Ako ima traga državnog novca UEFA će da zabrani učešće. Onog trenutka kada privatni kapital bude u klubovima biće mnogo jasnije, ulagaće se više u infrastrukturu, a mi ćemo moći iz FSS da ulažemo po regionalnim kampovima - naveo je Radujko.

- UEFA se odbranila od najbogatijih klubova Evrope za Superligu. Priznaje samo nacionalne lige i UEFA takmičenja. Odbranila se i izmenom formata, Liga šampiona je postala dovoljno atraktivno takmičenje", dodao je generalni sekretar FSS.

Radujko je pružio podršku novom selektoru fudbalske reprezentacije Srbije Veljku Paunoviću.

- Verujemo u novi projekat Veljka Paunovića sa reprezentacijom i želimo da sarađujemo dugoročno, a od navijača i medija tražimo strpljenje. Neki će reći posle poraza od Španije (0:3) da je sve isto kao pre. Ali nije, i neće biti isto. Išli smo tamo da se izmerimo sa najboljom ekipom planete, igraćemo i protiv Argentine, a sve je to priprema za mečeve u Ligi nacija koji nas na jesen čekaju, protiv Holandije i Nemačke - izjavio je Radujko.

