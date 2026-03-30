"OVO JE IZDAJA"! Hitno se oglasio Predrag Mijatović i zagrmeo kao nikad do sada
U fudbalskom klubu Partizan izbio je nezapamćen unutrašnji sukob koji preti da potpuno uruši trenutnu upravljačku strukturu.
Potpredsednik kluba i legendarni as, Predrag Mijatović, oglasio se oštrim saopštenjem u kojem optužuje predsednika Rasima Ljajića za prodaju vunderkinda Andreja Kostića slavnom Milanu bez ikakve konsultacije sa sportskim sektorom!
Mijatović ne krije ogorčenje činjenicom da je najtalentovaniji igrač crno-belih prodat za, kako kaže, „smešnih“ 4.000.000 evra, samo da bi se sutra popunila rupa za UEFA monitoring.
- Dužan sam da se obratim navijačima i jasno kažem: od ove odluke se u potpunosti ograđujem! Ponudu Milana nikada nisam ni video, a da jesam, jasno bih poručio da je ona potcenjivačka. Ovo je grubo kršenje Statuta kluba jer sam ja zadužen za sportski segment i transfere,“ grmi Mijatović u svom obraćanju.
Potpredsednik Partizana ističe da je u proteklim mesecima lično vodio razgovore sa velikanima iz „liga petice“ i da su svi igrači imali višemilionske klauzule, koje je Ljajićev potez sada potpuno obezvredio.
- Do sada sam uspešno pomogao u prevazilaženju šest monitoringa bez prodaje dece u bescenje. Da li je ovo novi način poslovanja? Da li su sledeći na spisku Dragojević, Ugrešić, Simić i ostali, koje ćemo prodati za sitniš samo da bismo zakrpili rupe?“ pita se Mijatović, optužujući ostatak Upravnog odbora za nesposobnost i kratkovidost.
Mijatović smatra da je klubu naneta nemerljiva reputaciona i finansijska šteta, te da je ovakav potez bio samo „puko spasavanje pozicija i funkcija“ pojedinaca u upravi.
- Pozivam rukovodstvo da, usled očigledne nesposobnosti da obezbede sredstva na zdrav način, odmah i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba. Moramo jasno definisati put kojim Partizan ide, jer je ovaj presedan opasan po budućnost institucije - zaključio je legendarni Mijatović.
Navijači su u šoku, a sutrašnji UEFA monitoring sada je u senci otvorenog rata na vrhu Humske 1. Da li je ovo kraj saradnje Ljajića i Mijatovića?
Preporučujemo
Komentari (0)