PROLEĆNA RIZNICA ZDRAVLJA: Listovi maslačka prijaju jetri i žuči
MASLAČAK je jedna od najvrednijih samoniklih lekovitih biljaka ranog proleća. Počinje da raste već krajem zime, pa se u martu pojavljuju prvi mladi listovi, koji su i najčešće korišćeni u ovom periodu.
Ova dragocena biljka bogata brojnim biološki aktivnim materijama: gorkim supstancama, flavonoidima, vitaminima A, C i K, kao i mineralima poput kalijuma, gvožđa i magnezijuma. Zahvaljujući takvom sastavu ima više povoljnih efekata na organizam.
Najvažnija lekovita osobina maslačka je da podstiče rad jetre i žuči. Gorke materije iz listova i korena podstiču lučenje žuči i pomažu pravilnom radu jetre. Zbog toga se maslačak često koristi u prolećnim kurama za "čišćenje" organizma.
Osim toga, maslačak stimuliše lučenje digestivnih sokova i može da pomogne u slučaju sporog varenja, nadimanja i osećaja težine u stomaku.
Lekovita osobina listova maslačka je i da pomaže izlučivanje tečnosti iz organizma, što može da doprinese smanjenju zadržavanja vode i rasterećenju bubrega. Zahvaljujući vitaminu C i drugim antioksidansima, maslačak jača imunitet i pomaže oporavku organizma nakon zime.
Napravite čaj
KAŠIČICU suvih listova ili kašiku svežih prelijte sa 200 ml ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Nakon toga procedite i pijte. Najčešće se pije šolja do dve dnevno, pre obroka. Ima blago gorkast ukus pa možete da dodate malo meda i limuna.
