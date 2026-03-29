Dr Novosti

PROLEĆNA RIZNICA ZDRAVLJA: Listovi maslačka prijaju jetri i žuči

Ivana Kovačić

29. 03. 2026. u 07:00

MASLAČAK je jedna od najvrednijih samoniklih lekovitih biljaka ranog proleća. Počinje da raste već krajem zime, pa se u martu pojavljuju prvi mladi listovi, koji su i najčešće korišćeni u ovom periodu.

Foto: Depositphotos

Ova dragocena biljka bogata brojnim biološki aktivnim materijama: gorkim supstancama, flavonoidima, vitaminima A, C i K, kao i mineralima poput kalijuma, gvožđa i magnezijuma. Zahvaljujući takvom sastavu ima više povoljnih efekata na organizam.

Najvažnija lekovita osobina maslačka je da podstiče rad jetre i žuči. Gorke materije iz listova i korena podstiču lučenje žuči i pomažu pravilnom radu jetre. Zbog toga se maslačak često koristi u prolećnim kurama za "čišćenje" organizma.

Osim toga, maslačak stimuliše lučenje digestivnih sokova i može da pomogne u slučaju sporog varenja, nadimanja i osećaja težine u stomaku.

Lekovita osobina listova maslačka je i da pomaže izlučivanje tečnosti iz organizma, što može da doprinese smanjenju zadržavanja vode i rasterećenju bubrega. Zahvaljujući vitaminu C i drugim antioksidansima, maslačak jača imunitet i pomaže oporavku organizma nakon zime.

Napravite čaj

KAŠIČICU suvih listova ili kašiku svežih prelijte sa 200 ml ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Nakon toga procedite i pijte. Najčešće se pije šolja do dve dnevno, pre obroka. Ima blago gorkast ukus pa možete da dodate malo meda i limuna.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan