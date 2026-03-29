KAKO SE IZBORITI SA NAGLIM SKOKOM PRITISKA? Evo kako da ga snizite za nekoliko minuta

VISOK krvni pritisak može se javiti iznenada i izazvati neprijatne simptome poput glavobolje, vrtoglavice ili osećaja pritiska u grudima.

Iako je u ozbiljnim situacijama neophodna hitna medicinska pomoć, postoje jednostavni trikovi koje možete primeniti kod kuće kako biste privremeno ublažili stanje.

Ove metode mogu pomoći da brzo spustite pritisak i smirite organizam dok ne odete kod lekara ili ne stigne hitna pomoć.

Tehnika disanja i opuštanja

Duboko i kontrolisano disanje direktno utiče na nervni sistem i širi krvne sudove. Udahnite kroz nos brojeći do 4, zadržite dah 7 sekundi, pa polako izdahnite na usta tokom 8 sekundi.

Topla kupka za noge ili ruke

Toplota podstiče širenje perifernih krvnih sudova, što može rasteretiti srce i sniziti pritisak. Stavite stopala ili šake u toplu vodu (ne vrelu) na 10 do 15 minuta. Krv će jurnuti u ekstremitete, smanjujući pritisak u centralnom delu tela.

Hladna voda na potiljak ili zglobove

Iako topla voda širi sudove, pranje lica hladnom vodom ili stavljanje hladne obloge na potiljak može pomoći nekim ljudima da se smire i uspore rad srca ako je pritisak izazvan stresom.

Masirajte tačku iza uva

Postoje određene tačke na telu čija masaža može pomoći u brzom olakšanju.

Iza uva do ključne kosti: Lagano prelazite prstima od tačke odmah iza ušne resice nadole do sredine ključne kosti. Ponovite 10 puta sa obe strane vrata bez prejakog pritiskanja.

Između obrva: Blaga masaža tačke između obrva u trajanju od jednog minuta pomaže u opuštanju.

Šta treba izbegavati?

Ne pijte kafu ili energetska pića.

Izbegavajte slanu hranu u tom trenutku, jer so zadržava vodu i dodatno podiže pritisak.

Nemojte paničiti – panika dodatno podiže adrenalin i pritisak.

Pozovite hitnu pomoć za savet ili odmah idite kod izabranog lekara, a dok vas ne pregleda lekar, probajte neku od ovih metoda za brzo snižavanje pritiska.

