SVE VAM SE "MANTA" - NAJČEŠĆE ZBOG UVA: Zbog ovih 7 razloga možete da imate problem sa vrtoglavicom

VRTOGLAVICA ili vertigo je jedan od najčešćih tegoba zbog koje se traži pomoć lekara.

Dešava se u svim životnim dobima, ali je češća sa starenjem. Ono što je manje poznato jeste da su studije pokazale da je čak 80 odsto tegoba vezanih za vrtoglavicu ORL porekla, a svega 20 odsto neurološkog.

Ako patite od vrtoglavice najpre potražite pomoć ORL specijaliste. Pri tome, važno je da znate da postoje stanja koja su slična vertigu, ali zapravo se ne radi o toj vrsti poremećaja.

Lažni simptomi

Sa promenom temperature vazduha, najviše sa otopljenjem povećava se broj pacijenata sa tegobama u vidu vrtoglavica u ambulantama urgentnog bolničkog prijema. Međutim, kod njih je uglavnom reč o stanjima koja podsećaju na vrtoglavicu, ali to nisu. Naime, ovi pacijenti su malaksali, imaju mučninu i nestabilni su pri hodu, ali ovakve tegobe su u najvećem broju slučajeva izazvane varijacijama u vrednostima krvnog pritiska, pretopljavanjem u oblačenju ili premorenošću.

Neurološke tegobe

Pojava vrtoglavice može da bude posledica nekog neurološkog problema. Ove vrste vrtoglavica se po pravilu javljaju sa brojnim neurološkim ispadima, kao što su izmenjen i otežan govor, otežan hod, paraliza lica... Stoga njihova pojava zahteva hitno bolničko lečenje.

Unutrašnje uvo

Vrtoglavice ORL porekla su posledica poremećaja ili oboljenja čula za ravnotežu koje se nalazi u unutrašnjem uvu. Uvek su praćene nevoljnim ritmičnim pokretima očnih jabučica, mučninom sa ili bez povraćanja, osećajem kretanja u prostoru, ili kretanja prostora oko sopstvenog tela, a često i osećajem straha od pada ili gubitka svesti. Pogoršava ih naglo okretanje glave. Nijedan od ovih poremećaja ili oboljenja ne može da bude izazvan promenama atmosferskog pritiska niti spoljne temperature. Takođe, nijedan od ovih poremećaja nema nikakve veze sa cirkulacijom u vratu, ni promenama u vratnoj kičmi, niti je kod takvih pacijenata potrebno tražiti rendgenski snimak iste. Traju relativno kratko, od nekoliko sekundi do nekoliko dana, simptomi su jaki i burni, ali najčešće prolaze spontano, čak i bez terapije.

Promena položaja

Najčešći tip ORL vrtoglavice je takozvana položajna vrtoglavica. Ona predstavlja bezopasan poremećaj čula za ravnotežu i karakteriše se kratkotrajnim vrtoglavicama koje nastaju nakon nagle promene položaja glave, najčešće prilikom spuštanja i okretanja glave na jastuk pred spavanje, prilikom zabacivanja glave ili saginjanja. Epizode takve vrtoglavice traju oko 15 sekundi i veoma su burne. Drugi uzroci vrtoglavica mogu biti upala vestibularnog nerva i čula za ravnotežu, Menijerova bolest (bolest nepoznatog uzroka gde su napadi vrtoglavice praćeni zujanjem u uvu i oštećenjem sluha), virusni ili bakterijski labirintitis ili oštećenje čula za ravnotežu ototoksičnim lekovima.

Posledice povreda

U određenom broju slučajeva, kod povređivanja glave dolazi i do povrede struktura unutrašnjeg uva kada vrtoglavica nastaje naglo, ali u narednim nedeljama postepeno prolazi. Nekada dolazi do pomeranja otolita, odnosno kristala kalcijum-karbonata, u one delove unutrašnjeg uva u kojima ne bi trebalo da se nalaze, pa dolazi do položajnih vrtoglavica. Ukoliko je povreda glave udružena sa povredama oka i vida uopšte, osećaj nestabilnosti može da bude izazvan tim problemom. Takođe, osećaj vrtoglavice, zujanja u ušima ili mučnine, može da bude posledica neželjenog dejstva nekog od lekova koje dobijate nakon povrede glave.

Anemija i pritisak

Nisu retke situacije u kojima pacijenti bivaju zbunjeni kada rezultati ispitivanja čula za ravnotežu ukažu da nema poremećaja u funkciji istog. U tom slučaju, ako im se nastave tegobe sa vrtoglavicama trebalo bi da unaprede kompletno zdravlje. Preciznije rečeno, nije normalno da imaju povišen pritisak, dijabetes, blagu anemiju, lošu funkciju jetre ili bubrega...