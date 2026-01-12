ŠTA JE EFEKTNIJE? Kalorijski deficit ili povremeni post

KALORIJSKI deficiti povremeni post predstavljaju dve česte strategije za mršavljenje.

Foto: Profimedia

Često se postavlja pitanje koji metod je delotvorniji - onaj pristup kojeg se možete dugoročno pridržavati, a da pritom unosite sve neophodne hranljive materije, obično je najbolji izbor.

Kalorijski deficit podrazumeva smanjenje ukupnog broja kalorija koje unosite tokom dana. Povremeni post podrazumeva ograničavanje vremena u kojem jedete - bilo da jedete samo u određenim intervalima tokom dana, postite ili značajno smanjujete unos kalorija određenim danima u nedelji, dok ostalim danima jedete uobičajeno.

Iako oba pristupa podrazumevaju ograničenje unosa hrane, osnovna razlika je u tome što kalorijski deficit ograničava količinu unetih kalorija, dok post ograničava vreme u kojem se kalorije unose.

Poređenje strategija mršavljenja pokazuje da i kalorijski deficit i povremeni post mogu biti efikasni, ali se razlikuju u pristupu.

Kalorijski deficit podrazumeva unos manjeg broja kalorija nego što telo troši, bez strogih ograničenja u izboru namirnica, uz naglasak na kontrolu porcija i izbor nutritivno vredne hrane, dok post ograničava vreme u kojem se jede, a ne samu vrstu hrane. Oba pristupa mogu dovesti do gubitka telesne mase, pri čemu je kod posta efekat često posledica nenamernog smanjenja kalorija. Kalorijski deficit zahteva praćenje unosa hrane, dok je povremeni post jednostavniji za sprovođenje jer se fokusira na raspored obroka. Metaboličke koristi mogu biti prisutne kod oba pristupa, uz napomenu da preterano ograničenje kalorija može usporiti metabolizam.

Očuvanje mišićne mase moguće je kod oba modela uz adekvatan unos proteina i fizičku aktivnost, a dugoročna održivost u najvećoj meri zavisi od toga koji režim pojedincu više odgovara i koji može dosledno da primenjuje.

KAKO ODABRATI PLAN MRŠAVLjENjA KOJI VAM ODGOVARA

Ne postoji jedinstven pristup mršavljenju koji odgovara svima, a kalorije su samo jedan deo zdrave ishrane.

Najbolji plan mršavljenja je onaj koji podstiče usvajanje zdravih životnih navika na duge staze i donosi trajne zdravstvene koristi.

Uopšteno, zdrav režim ishrane uključuje:

*raznovrsno voće i povrće

*celovite žitarice

*kvalitetne izvore proteina (nemasno meso, riba, jaja, mahunarke, orašasti plodovi)

*obrane ili niskomasne mlečne proizvode

*ograničen unos zasićenih i trans masti, soli i dodatih šećera

*unos kalorija koji zadovoljava, ali ne premašuje, dnevne potrebe, piše Veri vel helt.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"