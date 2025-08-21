UHAPŠENI SRBI U CRNOJ GORI: Maloletnici krali garderobu, pa presreli muškarca i oteli mu novac
CRNOGORSKA policija privela je sedam osoba zbog više krađa, ali i razbojništva u Budvi, a među uhapšenima ima i maloletnika iz Srbije.
Hapšenja su sproveli pripadnici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.
- Budvanska policija rasvetlila je slučaj krađe markirane garderobe iz jednog maloprodajnog objekta. Osumnjičeni su tri maloletnika (16 i 17 godina) i S.G. (21), svi državljani Republike Srbije - piše u saopštenju crnogorske policije.
Kako potom navode, oni su, kako se sumnja, juče odneli veću količinu skupe garderobe.
Pregledom video-nadzora, prikupljanjem obaveštenja i operativnim radnjama, policija ih je ekspresno locirala.
Prilikom pretresa pronađena je ukradena garderoba, koja je odmah vraćena vlasniku butika. Osumnjičeni su uhapšeni i uz krivičnu prijavu biće privedeni tužilaštvu.
Policija je rasvetlila i slučaj razbojništva od 11. avgusta, kada su dva nepoznata lica fizički napala oštećenog i ukrala mu novčanik sa 1.600 evra i 200 američkih dolara, nakon čega su pobegli.
Kako piše u saopštenju, reč je o dva maloletnika (17) iz Srbije. Jedan od njih je uhapšen, dok se za drugim intenzivno traga, jer je trenutno nedostupan nadležnim organima.
(Blic)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
SPAS SA NEBA ZA PODGORICU: Kiša ugasila većinu požara na teritoriji grada
17. 08. 2025. u 21:20
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)