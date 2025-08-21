UHAPŠENI SRBI U CRNOJ GORI: Maloletnici krali garderobu, pa presreli muškarca i oteli mu novac

CRNOGORSKA policija privela je sedam osoba zbog više krađa, ali i razbojništva u Budvi, a među uhapšenima ima i maloletnika iz Srbije.

Hapšenja su sproveli pripadnici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.

- Budvanska policija rasvetlila je slučaj krađe markirane garderobe iz jednog maloprodajnog objekta. Osumnjičeni su tri maloletnika (16 i 17 godina) i S.G. (21), svi državljani Republike Srbije - piše u saopštenju crnogorske policije.

Kako potom navode, oni su, kako se sumnja, juče odneli veću količinu skupe garderobe.

Pregledom video-nadzora, prikupljanjem obaveštenja i operativnim radnjama, policija ih je ekspresno locirala.

Prilikom pretresa pronađena je ukradena garderoba, koja je odmah vraćena vlasniku butika. Osumnjičeni su uhapšeni i uz krivičnu prijavu biće privedeni tužilaštvu.

Policija je rasvetlila i slučaj razbojništva od 11. avgusta, kada su dva nepoznata lica fizički napala oštećenog i ukrala mu novčanik sa 1.600 evra i 200 američkih dolara, nakon čega su pobegli.

Kako piše u saopštenju, reč je o dva maloletnika (17) iz Srbije. Jedan od njih je uhapšen, dok se za drugim intenzivno traga, jer je trenutno nedostupan nadležnim organima.

