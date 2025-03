"NIKŠIĆ ZNA SVOJ PUT": "Za budućnost Nikšića" predala izbornu listu

Pre četiri godine kada smo ulazili u čitavu ovu priču i kada smo preuzimali odgovornost, mnogi nisu verovali da možemo postići stvari koje smo postigli u ovom mandatu.

Foto: "Za budućnost Nikšića"

U kasi je bilo svega milion i po evra, a Nikšić je bio uništen i ruiniran grad. Nikšić zna ko je to od njega uradio, a mi smo uspeli da u ovom vrlo kratkom periodu i smanjimo stopu nezaposlenosti - kazao je Marko Kovačević, nosilac liste Za budućnost Nikšića.





Predstavnici ove liste su danas, nakon šetnje od spomenika kralja Nikole na Trgu slobode do zgrade Opštine, Opštinskoj izbornoj komisiji predali listu sa kandidatima za odbornike u budućem sastavu Skupštine opštine Nikšić. Marko Kovačević je naveo da su upravo danas sa jednom kompanijom, sa jednim značajnim investitorom potpisali i ugovor o prodaji zemljišta, kroz koji će se i izgraditi novi tržni centar i otvoriti novih 300 radnih mesta u ovom gradu.

- Preko 40 infrastrukturnih projekata smo uradili, još toliko je započeto. Dakle, zna Nikšić ko je sve to uradio. Zna Nikšić ko nije radio ništa, a ko dolazi iz ovoga grada, a uništio ga je. Zna Nikšić ko ne sme da se vrati na vlast u Nikšiću i zna Nikšić ko će da nastavi da radi i da gradi u našem gradu. Nemamo samo projekte koji stoje iza nas, imamo projekte i za budućnost, i otvoreni bazen, i tri velika parkinga, i nove šetačke zone u našem gradu, i Sunčani grad koji treba da rezultira sa hiljadu novih stanova za naše sugrađane i borbu za titulu Evropske prestonice kulture 2030. godine.

- Zna Nikšić ko ga je doveo do ove tačke da danas može da bude ponosan među crnogorskim gradovima, a zna ko ga je doveo do one tačke da treba da se stidi i da treba da naši sugrađani odlaze iz našeg grada. Tako da imamo jednu listu koja je sastavljena upravo od ljudi koji nikada nisu odustali od Nikšića, koji su uvek dali sve što su mogli da Nikšić ne propadne i kada su došli u priliku pre četiri godine da nešto urade za svoj grad, zgrabili su tu priliku i iskoristili su je, tako da sada nastavljamo još četiri godine i ja se nadam da će Nikšić posle četiri godine biti mnogo bolji nego što je sada, kao što je i sada mnogo bolji nego što je bio pre četiri godine - istakao je Kovačević.

Lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić kazao je da će pobeda na lokalnim izborima u Nikšiću biti jedna od najlepših i najslađih pobeda pomenute koalicije u Crnoj Gori.

- Ja ću pobedu naše liste koju predvodi Marko Kovačević, da doživim upravo tako. Iz Nikšića je kretalo sve, svi procesi u Crnoj Gori. On nije najveći grad, da bude to potpuno jasno saopšteno, ali po diktiranju političkih procesa je najvažniji grad u Crnoj Gori. Ovde sa pobedom naše koalicije u Nikšiću i drugih koalicionih partnera koji su na republičkom nivou sa nama, mi ćemo da krenemo u jedan još dinamičniji razvoj Crnoj Gori. Ono što je Marko naglasio i što je posebno istakao, da ti mladi ljudi, koji su preuzeli upravljanje Nikšićem, uradili su veliku stvar. Imamo nova radna mesta, imamo na stotine kilometara asfalta, imamo nove puteve, imamo nove odnose među ljudima u Nikšiću, ovaj grad je počeo da cveta.

- A nakon ove pobede, nakon otvaranja radnih mesta u novom trgovinskom centru, nakon gradnje koja nas čeka u Sunčanom gradu i novih stanova koji treba da budu obezbeđeni za Nikšić, nakon svega onoga što može da uradi Elektroprivreda i svi ljudi koji su okrenuti svome gradu, koji vole svoj grad, ja sam siguran da će Nikšić da zauzme ponovo ono mesto koje je nekada imao kada su svi sa divljanjem gledali u Nikšić. Poštovani Nikšićani, divna naša listo spoja mladosti i iskustva od Marka, Nikole Goranovića, Mirka Miličića do naše doktorke Vere Bulatović. Kada pogledate, vidite naše patriote, ljude koji vole svoj grad i ljude koji znaju kako se upravlja ovim gradom - poručio je Mandić.