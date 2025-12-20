TRAGEDIJA NA DURMITORU: Strani turisti ispali iz korpe na ski liftu - Ima mrtvih
NA durmitorskoj ski stazi Savin Kuk došlo je do tragedije kada su strani turisti ispali iz korpe na ski liftu, na žičari broj dva. Jedna osoba je poginula.
Na Savinom Kuku jedna osoba je stradala, a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu, saopšteno je za RTCG.
Kako saznaje RTCG, u pitanju su strani državljani.
Sve se dogodilo na žičari broj dva.
Više detalja zasad nije poznato.
(RTCG)
BONUS VIDEO:
MESTO STRAVE: Kuća i dvorište gde je pronađeno telo starice u selu Boka
Uskoro opširnije
Komentari (0)