Crna Gora

TRAGEDIJA NA DURMITORU: Strani turisti ispali iz korpe na ski liftu - Ima mrtvih

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 14:43

NA durmitorskoj ski stazi Savin Kuk došlo je do tragedije kada su strani turisti ispali iz korpe na ski liftu, na žičari broj dva. Jedna osoba je poginula.

ТРАГЕДИЈА НА ДУРМИТОРУ: Страни туристи испали из корпе на ски лифту - Има мртвих

Crnogorska policija / Foto D. Milovanović

Na Savinom Kuku jedna osoba je stradala, a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu, saopšteno je za RTCG.

Kako saznaje RTCG, u pitanju su strani državljani.

Sve se dogodilo na žičari broj dva.

Više detalja zasad nije poznato.

(RTCG)

