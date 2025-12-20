I SRBIN ZAGLAVLJEN NA ŽIČARI NA DURMITORU: Spasioci prišli nepristupačnom terenu, usledila evakuacija

TROJE ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kukuuspešno su evakuisani. U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.

Foto: Universal Information & Entertainment TV

Dve korpe u kojima se nalazi troje stranih turista jedno vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.

Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.

Ranije danas, na Savinom Kuku jedna osoba je stradala a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.

Kako saznaje TVCG, u pitanju su strani državljani.

(TVCH)