I SRBIN ZAGLAVLJEN NA ŽIČARI NA DURMITORU: Spasioci prišli nepristupačnom terenu, usledila evakuacija
TROJE ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kukuuspešno su evakuisani. U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.
Dve korpe u kojima se nalazi troje stranih turista jedno vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.
Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.
Ranije danas, na Savinom Kuku jedna osoba je stradala a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.
Kako saznaje TVCG, u pitanju su strani državljani.
(TVCH)
