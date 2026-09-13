OD SUTRA IZMENE SAOBRAĆAJA U GLAVNOM GRADU: Zbog izvođenja radova menjaju se ove linije

OD ponedeljka, 14. septembra, doći će do izmene režima rada linija javnog gradskog prevoza u Gandijevoj ulici zbog izvođenja radova, a zbog radova dolazi i do obustave saobraćaja u Ulici Obalskih radnika na Čukarici.

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U saopštenju Gradskog saobraćajnoj preduzeća Beograd se navodi da će zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza u Ulici Gandijeva, na delu desne saobraćajne trake do kućnog broja 1 (u smeru ka Ulici Partizanske avijacije), doći do promene režima rada linije JGP.

Radove izvodi JKP "Beograd put", a izmena će biti na snazi do 14. oktobra.



Tokom izmene vozila sa linije 82 će u smeru ka Bloku 44 saobraćati: Tošin bunar - Egipatska - Gandijeva i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukidaju stajališta za liniju 82: u smeru ka Bloku 44: "Generala Nedeljkovića", "Nikole Dobrovića", "Dr Huga Klajna", "Bežanijska kosa /izlaz/", "Bežanijska kosa /groblje/", "Bežanijska kosa /Grčka/", "Nedeljka Gvozdenovića" i "Raška Dimitrijevića", a u smeru ka ulici Partizanske avijacije: "Vojvođanska".

Na izmenjenom delu trase vozila sa linije 82 će koristiti sva postojeća stajališta JGP-a, kao i već privremeno uspostavljeno stajalište "Gandijeva 1" (smer ka Keju oslobođenja) u Gandijevoj ulici kod kućnog broja 5, odnosno 25,0m ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Egipatskom ulicom.

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda navodi se da će od sutra doći i do obustave saobraćaja u ulici Obalskih radnika zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva, a koje izvodi JKP "Beograd put".

Do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u ulici Obalskih radnika, na delu od Strugarske do Radničke ulice, na teritoriji opštine Čukarica, dolazi zbog navedenih radova i to će trajati do 28. septembra.



(Tanjug)