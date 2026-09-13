SPREMITE ZALIHE: Sutra bez vode deo ovi delovi Beograda

JAVNO-KOMUNALNO preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će u ponedeljak, 14. septembra, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskim opštinama Palilula i Zvezdara bez vode ostati deo potrošača, kao i da će i narednog dana, u utorak, 15. septembra, bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac.

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Kako se navodi u saopštenju, od osam do 22 sata bez vode će u ponedeljak ostati potrošači u GO Palilula zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini, i to potrošači u ulicama Save Kovačevića i Grge Andrijanovića četvrti deo, na delu od broja 38 do Ulice Zage Malivuk.

Istog dana će bez vode u periodu od osam do 22 časa ostati potrošači u GO Zvezdara zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini, i to potrošači u ulicama Ristin potok i Petkov kladenac.

Narednog dana, odnosno u utorak, 15. septembra, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac u periodu od osam do 18 časova, bez vode će ostati potrošači Ljubićkoj, Husovoj, Ljube Nedića, Danijelovoj, Vojvode Skopljanca, Kumodraškoj (od Ljube Nedića do broja 23) i Krivolačkoj ulici.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

(Tanjug)

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