"PETLIĆI" POKAZALI ZNANJE I SPRETNOST: Na Kalemegdanu održana smotra najmlađih volontera Crvenog krsta Srbije

KOD muzičkog paviljona na Kalemegdanu održana je tradicionalna državna smotra u prvoj pomoći najmlađih volonteraCrvenog krsta Srbije.

Foto: Zoran Jovanovic

U nizu praktičnih zadataka znanje, spretnost, snalažljivost i timski duh pokazale su 22 ekipe koje čine "petlići" iz organizacija Crvenog krsta gradskih opština Savski venac, Voždovac, Vračar, kao i ustanova iz Boljevca, Doljevca, Rume, Mionice, Novog Sada, Zrenjanina, Inđije, Kovina, Nove Crnje, Sremskih Karlovaca, Bogatića, Varvarina, Gornjeg Milanovca, Zaječara, Kragujevca, Kraljeva, Svilajnca, Čačka i Smedereva.

Uz bogate i edukativne sadržaje, najmlađi su okupili brojne Beograđane koji su ih bez daha pratili od poligona do poligona. Deci su se pridružile i maskote koje su doprinele da smeh i druženje, uz znanje, budu deo pravog festivala prve pomoći za najmlađe.

Prisutnima se obratio i generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović, koji je podsetio mališane na čuvenu pesmu "U svetu postoji jedno carstvo", koje je ovom prilikom nazvao - carstvom humanosti.

- Svi "petlići" zatim su proglašeni princezama i prinčevima tog carstva, sa željom da u budućnosti postanu pravi takmičari na Državnom takmičenju u prvoj pomoći u narednim godinama - saopštili su u Crvenom krstu Srbije.

Simbolika i značaj OVOM manifestacijom Crveni krst Srbije obeležio je Svetski dan prve pomoći, koji se svake godine u svetu obeležava druge subote u septembru. Na taj način se ceo svet podseća na važnost poznavanja prve pomoći za svakog pojedinca i za zajednicu.

Tokom manifestacije mališani su imali priliku da na poligonu Agencije za bezbednost saobraćaja nauče gde prave greške tokom prelaska ulice. Kako je izjavio Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja, svake godine u proseku oko 12 mališana izgubi život u saobraćaju.

- Sa jednim saobraćajnim poligonom želimo da sa decom pričamo kako treba da prelaze ulicu na putu od kuće do škole. Na jedan praktičan način želimo da im pokažemo gde su tu najčešće greške koje deca prave, kako ih ispraviti i naučiti da pravilno prelaze ulicu - rekao je Novaković za Tanjug.