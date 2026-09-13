TRKA KROZ CENTAR ZEMUNA: Zbog polumaratona danas čak 15 linija autobusa menja trase prevoza
"ZEMUNSKI polumaraton" danas, 13. septembra, biće organizovan na centalnim zemunskim saobraćajnicama od 8.00 do 14.00. Trka osnovaca pod nazivom "Trka budućih šampiona" na 200 metara startovaće od 8.45, dok su "Polumaraton", "Desetka" i "Petica" zakazani za 10 časova.
- Staza je kružna, dužine 10.550 m. Polumaratonci trče dva identična kruga, a vremenski limit svih trka je tri sata. Sve trke vode učesnike pored najznačajnijih atrakcija Zemuna, poput Glavne ulice, SC "Pinki", Gradskog parka, Milenijumske kule i Zemunskog keja - saopštili su u Opštini Zemun.
Ovu manifestaciju organizuje Sportsko udruženje "Zemunski polumaraton", uz podršku Gradske opštine Zemun i Turističke organizacije Beograda.
Izmene prevoza
OVIM povodom, brojne linije javnog gradskog prevoza ići će izmenjeno. Kako su saopštili u Sekretarijatu za javni prevoz, najviše promena očekuje se na linijama koje saobraćaju ka Zemunu. To su: 15, 17, 45, 73, 81 i 81L, 82, 84, 85, 88, 610, 611, 704, 706 i 707.
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