Beograd

TRKA KROZ CENTAR ZEMUNA: Zbog polumaratona danas čak 15 linija autobusa menja trase prevoza

Miljana Lutovac

13. 09. 2026. u 07:00

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"ZEMUNSKI polumaraton" danas, 13. septembra, biće organizovan na centalnim zemunskim saobraćajnicama od 8.00 do 14.00. Trka osnovaca pod nazivom "Trka budućih šampiona" na 200 metara startovaće od 8.45, dok su "Polumaraton", "Desetka" i "Petica" zakazani za 10 časova.

ТРКА КРОЗ ЦЕНТАР ЗЕМУНА: Због полумаратона данас чак 15 линија аутобуса мења трасе превоза

GO Zemun

- Staza je kružna, dužine 10.550 m. Polumaratonci trče dva identična kruga, a vremenski limit svih trka je tri sata. Sve trke vode učesnike pored najznačajnijih atrakcija Zemuna, poput Glavne ulice, SC "Pinki", Gradskog parka, Milenijumske kule i Zemunskog keja - saopštili su u Opštini Zemun.

Ovu manifestaciju organizuje Sportsko udruženje "Zemunski polumaraton", uz podršku Gradske opštine Zemun i Turističke organizacije Beograda.

 

Izmene prevoza

OVIM povodom, brojne linije javnog gradskog prevoza ići će izmenjeno. Kako su saopštili u Sekretarijatu za javni prevoz, najviše promena očekuje se na linijama koje saobraćaju ka Zemunu. To su: 15, 17, 45, 73, 81 i 81L, 82, 84, 85, 88, 610, 611, 704, 706 i 707.

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