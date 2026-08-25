Beograd

BARIČ, MALA MOŠTANICA I NASELJE ŠLJIVICE DANAS BEZ STRUJE: Radovi u Obrenovcu isključili svetlo

Jelisaveta Ljutić

25. 08. 2026. u 11:20

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I danas su planirani radovi na sanaciji loma vodovodnih cevi u pojedinim obrenovačkim naseljima i selima zbog kojih će tamošnji sugrađani biti bez struje.

БАРИЧ, МАЛА МОШТАНИЦА И НАСЕЉЕ ШЉИВИЦЕ ДАНАС БЕЗ СТРУЈЕ: Радови у Обреновцу искључили светло

Foto: AI generated

Radovi će biti na sledećim lokacijama:

– Mala Moštanica, ul. Palih boraca br. 103;

– Barič, ul. Novo naselje br. 2 i Brđanska br. 10;

Takođe, bez struje će biti i nadelje Šljivice u Obrenovcu.

 

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