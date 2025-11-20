OGROMNE GUŽVE U BEOGRADU: Zastoji i saobraćajne gužve ovog jutra u svim delovima prestonice

OVOGA jutra pojačan saobraćaj je primetan još pre perioda u kom se već donekle očekuje - u vremenu kada većina ljudi kreće na posao i druge dnevne obaveze.

Foto: Printscreen

Zastoji, gužve i generalno veći broj vozila na ulicama primetni su širom prestonice.

Ipak, beleže se i neka odstupanja. Primera radi, dok je Pančevački most u smeru ka gradu relativno prohodan uz sporiju vožnju, prilaz njemu sa Zrenjaninskog puta i iz pravca Krnjače čini da deluje kao da automobili maltene stoje parkirani.

Veća gužva trenutno je i na Bogosloviji, ali i u više delova Zvezdare, kao i u Mirjevu.

Ulica kneza Miloša već je standardno problematična, ali ovog jutra postoji i veća gužva duž Bulevara despota Stefana, pa i u segmentima Cvijićeve i Ruzveltove.

Delovi oko Brankovog mosta takođe beleže zastoje, a dok je Gazela prohodna uz pojačan saobraćaj, auto-put u smeru ka Novom Beogradu, ali i u suprotnom prikazuje veće probleme.

Naime, u smeru ka Novom Beogradu, gužve su već od Šumica, a zastoj je na Autokomandi. Situacija postaje suptilnija preko mosta da bi se problem iznova javio neposredno nakon njega i sve do Studentskog grada.

Iz suprotnog pravca najveći zastoji su pri prilazu samoj Gazeli.

Gužve su i kod Sajma, ali i delovima Ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Takođe, zastoje beleže i Zemun, Surčin, ali gužve su i u Kaluđerici, kao i Žarkovu i kod Belih voda.

(Telegraf)