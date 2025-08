ZEMUNCI BEZ STRUJE: Radovi na električnoj mreži

ZBOG radova na električnoj mreži, sutra će bez struje ostati potrošači u opštini Zemun.

S.B.

Kako se navodi, bez struje će, od 8.30 do 14.30 ostati potrošači u ulici Bulevar heroja sa Košara 2 i 2v. Takođe, bez električne energije ostaće i potrošači u Ulici Braće Radišić 4A i 4V, i to od 10.00 do 12.00.