VASPITAČICAMA I DO 1.000 EVRA: Zaposlenima u predškolskim ustanovama stižu povišice

PLATA vaspitača-početnika u beogradskim vrtićima sa završenim fakultetom, posle januarskog povećanja, iznosiće oko 100.000 dinara, dok će zaposleni sa 15 i više godina primati oko hiljadu evra. Njihovim kolegama sa istim, sedmim stepenom stručne spreme, koji su tek zasnovali radni odnos u ostalim gradovima Srbije, zarada će biti 86.681 dinar.

Foto Ž. Knežević

Zaposleni u beogradskim predškolskim ustanovama imaće nešto veće plate, s obzirom na to da je njima odlukom Skuštine grada cena rada u septembru prošle godine povećana za 10 odsto, što uz prethodni rast za šest odsto znači da će na republičku osnovicu za plate u predškolskim ustanovama, Grad Beograd dodati još 16 odsto.

- Od 1. januara, kada je Vlada svima u javnom sektoru povećala osnovicu za 10 odsto, prvi put smo došli do toga da je osnovna plata master vaspitača sa koeficijentom 17,32 nešto više od 100.000 dinara - kažu u Samostalnom sindikatu predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Većina vaspitača zaposlenih u beogradskim predškolskim ustanovama ima master, jer su se s vremenom doškolovali. Za one koji se sada zapošljavaju, to je i jedan od uslov za primanje u radni odnos.

U VRTIĆIMA 9.000 ZAPOSLENIH U prestonici postoji 17 predškolskih ustanova sa više od 300 objekata. Državne vrtiće pohađa oko 60.000 mališana. Prema poslednjim dostupnim podacima Sekretarijata za obrazovanje, u obdaništima u sektoru predškolskog obrazovanja ima oko 9.000 zaposlenih, od kojih su više od polovine vaspitači.

Prema podacima sindikata, početna plata vaspitača sa sedmim stepenom stručnosti koji su zaposleni u prestoničkim predškolskim ustanovama od 1. januara iznosi 100.602 dinara, sa šestim stepenom imaju 86.492 dinara, a medicinske sestre-vaspitači sa srednjom školom dobijaće 77.949 dinara. Spremačica zaposlena u nekom od beogradskih vrtića ima početnu platu 54.018 dinara, a njene koleginice u drugim gradovima 46.543 dinara. Kuvari koji spremaju obroke za mališane u Beogradu će primati 54.483, a u ostatku Srbije 46.943 dinara.

Grad Beograd je povećao i solidarnu pomoć za zaposlene u ovoj oblasti, tako da će umesto 25.000 dinara ona iznositi 40.000 dinara, koliko imaju i svi zaposleni u javnim komunalnim preduzećima.