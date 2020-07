Novosti online | 02. jul 2020. 12:13 |

Juče je, nakon što je EU usvojila preporuku o ukidanju privremenih restrikcija na putovanja u EU za građane 15 zemalja širom sveta, uključujući i Srbiju, 650 državljana Srbije pokušalo da uđe na teritoriju Grčke kroz Severnu Makedoniju, dok danas do 10 sati taj broj iznosi 130.





On je Tanjugu rekao da je granični prelaz Evzoni zatvoren u skladu sa preporukama i odlukama Evropske unije, te da je, na evropskom nivou odlučeno da svi strani državljane koji žele da uđu na teritoriju Grčke, a koji su na listi zemalja preporuke EU, mogu da koriste isključivo bugarsko-grčki granični prelaz Kulata-Promahonas.





Istakao je da je pre par dana na bugarsko-grčkom prelazu Kulata-Promahonas, zbog malih kapaciteta, bila stvorena kolona automobila od 16 kilometara.





(Tanjug/Blic)



Na grčko-makedonskoj granici Bogorodica-Evzoni juče i danas je vraćeno ukupno 780 državljana Srbije, koje su preusmereni na bugarsko-grčki prelaz Kulata-Promahono, navodi se u podacima makedonskog MUP, koji je danas izveštačima Tanjuga saopštio rukovodilac smene na tom graničnom prelazu Dejan Dimitrov.Dimitrov za Tanjug kaže da se odluke grčkih vlasti menjaju iz minuta u minut, navodeći da je juče granični prelaz Evzoni radio slobodno od 8 do 11 časova ujutro.Istu informaciju Tanjugovim izveštačima je saopštio i policijski službenik iz granične policije Grčke koji nije mogao zvanično da kaže svoje ime, ali je saopštio podatke o kretanju putnika i o uslovima.- To je u skladu sa evropskim regulativama i odlukama. Kako dobijamo instrukcije, tako ih sprovodimo. Juče je radio Evzoni nekoliko sati, posle toga odlučeno je da bude zatvoren. I mi ne znamo da li će se ta odluka promeniti danas, sutra, ili nakon 15. jula ili kasnije - kazao je grčki policijski službenik na Evzoniju.Kako je rekao, iako je Evzoni najveći grčki granični prelaz za gradjane koji sa severa dolaze drumskim putem u Grčku, on trenutno ne poseduje neophodnu opremu za testiranje na zaraženost virusom Covid-19, za razliku od prelaza Promahonas, te je, prema njegovim rečima, i to jedan od razloga zašto je prelaz zatvoren.- Bugarsko-grčki prelaz Kulata-Promahonas je znatno manji. Tamo su kapacitet samo po dve trake i sa bugarske i sa grčke strane. Međutim, oni imaju opremu za testiranje i zato što je reč o evropskom koridoru Bugarska-Grčka odlučeno je da taj prolaz bude jedina ulazna tačka za strane državljane u ovom trenutku - kazao je grčki policajac i dodao da se stvaraju velike kolone automobila zbog malog kapaciteta.