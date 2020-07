B.Dabić | 01. jul 2020. 18:19 |

ULCINj - Ada Bojana svrstana je u kategoriju “Tihe zone u prirodi”. Ovako je odlučila zakonodavna vlast u Ulcinju nakon što su odbornici u lokalnom parlamentu doneli Odluku o Akustičkim zonama.Ovom odlukom konačno će se zaustaviti negativan trend koji je doveo do toga da se u ovom vikend naselju koje je do skoro nosilo imidž tihog ribarskog mesta, održavaju danonoćne žurke koje su u velikoj meri remetile red i mir.Prema odluci najviši granični nivo buke na Adi Bojan u Db(A) je 35-35-30. To je jačina zvuka koju proizvodi govor ili cvrkut ptica. Ko ne bude poštovao ovu odluku, biće sankcionisan, a novčane kazne su do 10.000 evra.Udruženje vlasnika objekata Ada Bojana izrazili su zahvalnost svim odbornicima Skupštine opštine Ulcinj.-Apelujemo na sve vlasnike kućica da poštuju ovu odluku a nadleežne institucije da sprovode kaznene odredbe i da više ne dozvolimo da se na Adi Bojani organizuju glasne žurke. Adi Bojani se od danas vraća mir i time će se zaštititi i životinjski svet koji je jedinstven na ovom prostoru, naveli su iz Udruženje vlasnika objekata Ada Bojana .Nadaju se da će se Vlada još jače uključiti u zaštitu reke Bojane kroz svoje i kroz aktivnosti iz nadležnosti javnog preduzeća Morsko Dobro koje upravlja ovim delom obale, Uprave Pomorske sigurosti koja je nadležna za sigurnost plovidbe na reci Bojani i upravi za Vode koja je veoma bitna u rešavanju prohodnosti reke.