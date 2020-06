Novosti online | 24. jun 2020. 13:05 |



Dijana Đoković prokomentarisala je situaciju zbog koje se Novak Đoković našao jer je oboleo od korona virusa:





- Svi se se osećamo dobro, kao i njih dvoje. To što je Novak pozitivan ne znači da je bolestan. On je mlad i zdrav čovek pa se to lakše podnosi. Uostalom, mislim da je ovaj virus pri kraju, pa su ovo samo neki "repovi" korone koji nisu tako jaki kao na početku. Zato se oni i osećaju dobro, kao i mi - kazala je za Blic Dijana i dodala da se ipak testirala jer je bila u kontaktu sa sinom.

- Strašno je i prestrašno to što pišu, ali na to smo navikli. Kao da su jedva dočekali. Njima očigledno Novak smeta - zaključila je Đokovićeva.





(Blic)



- Mi smo se testirali jer smo bili tamo ali smo negativni, kao i deca, i ona su negativna. Svi se osećamo dobro i svima želimo dobro zdravlje.Prokomentarisala je i napade svetskih medija na Novaka zbog organizovanja turnira, jer ga smatraju glavnim krivcem za širenje korona virusa.