Odlično finale, sjajna borba, pregršt odličnih poteza i pobeda Austrijanca. U meču za trofej Dominik Tim je savladao Filipa Krajinovića - 4:3, 2:4, 4:2.





Pokazao je srpski igrač odličnu partiju, igrao uprkos problemima sa povredom, ali na kraju nije uspeo da dođe do trijumfa na prvom od turnira “Adria tura”.





Posle reči direktora Đorđa Đokovića, koji je nešto kasnije uručio i pehar Filipu i Dominiku, sjajan govor je održao Novak.





- Pre svega da se zahvalim i Marku na podršci svih ovih godina i naravno Đorđu koji je najzaslužniji za ovaj događaj. Tri-četiri nedelje organizacije, svaka ti čast Đorđe. Hvala Filipu, Dušanu, Viktoru, Damiru, Nikoli koji su učestvovali na ovom turniru i hvala što ste takvi kakvi jeste i prijatelji i kolege. Zadovoljstvo mi je što sam imao mogućnost da delim teren sa vama sada i još mnogo puta. Hvala vama momci iako razumete srpski dobro - rekao je Novak.





TIM: UŽIVAO SAM Nije osmeh sa lica krio Dominik Tim dok je držao pobednički pehar.

- Novače hvala što si me pozvao pre četiri nedelje. Uživao sam ovde. Bilo je sjajno. Divna je stvar što imate Novaka kao ambasadora vaše zemlje. Ponavljam, uživao sam i sigurno ću doći opet - rekao je Tim.





Zatim se obratio stranim teniserima.





- Domi, nadam se da ti se svidela Srbija, jer Srbija voli tebe. Kao na svakoom velikom teniskom događaju potrebne su velike zvezde da naprave šou da bi sve to bilo na najvišem nivou. Hvala Dominiku, Saši, Grigoru što ste prihvatili naš poziv. Moram da kažem da mi je za dolazak sve trojice bio potreban samo jedan telefonski poziv, treba to zaista spomenuti. Jesmo veliki rivali na terenu, želimo da pobedimo jedan drugog, ali to ne znači da ne možemo da budemo prijatelji, da poštujemo jedan drugog. Oni su izuzetni momci i jako mi je drago što sam deo istog sporta kao i oni. Izvinjavam se na dugom govoru, ali sam morao sve ovo da spomenem.







Foto: M. Vukadinović



Prezadovoljan je celom manifestacijom.





- Ovaj događaj koji je krenuo iz Beograda je nešto novo, nikada nije bilo ništa slično. Ideja je krenula pre oko mesec dana i posle razgovora sa porodicom, teniskim savezom Srbije smo počeli sa radom. Bilo je dosta izazova, prepreka, svega. Hvala TSS-u na pomoći, čestitao bih im na jako uspešnom turniru koji je organizovan uoči ovog vikenda. Jako je bitna naša saradnja, oni su kuća tenisa. Bilo je dosta ljudi koji su imali dobru volju, prepoznali humanitarni karakter i koji su doprineli fenomenalnoj nedelji u Beogradu. Ovde smo organizovali “Srbija open”, ali je ovaj događaj i to nadmašio. Beograd je pokazao zašto je grad sporta, grad tenisa. Zaista neverovatno. Ova slika i snimci mečeva su obišli svet, svi koji ste bili ovde ste bili deo ovoga. Oduševljen sam vašom teniskom edukacijom, poštovanjem igrača, znali ste kako da reagujete, kako da “povučete” igrača koji je pao, da pružite podršku.





Na kraju se zahvalio svima.





- Hvala vam, od srca. I za kraj, da se zahvalim svim sponzorima, Ministarstvu omladine i sporta, onima koji su prepoznali važnost ovog događaja za Beograd i Srbiju. Svi znamo da su okolnosti neuobičajene, mnogo ljudi je propatilo u prethodnim mesecima. Potrudili smo se da ispoštujemo svaku meru Vlade i sa vedrije strane gledano, ovo je pozitivna slika, nadam se da će biti prepoznata ova divna slika. Hvala puno, volim vas.







Foto: M. Vukadinović



Velika neizvesnost je vladala u prvom setu, tek posle taj-brejka je Austrijanac došao do prednosti i to sa nekoliko fenomenalnih bekhenda (4:3).





Drugi set je Dominik bolje započeo, Filip je tražio lekarsku pomoć, nije delovalo dobro. Međutim, Krajinović je pronašao snagu, Tim je napravio nekoliko grešaka tako da je prednost brzo anulirana (2:4).







Foto: M. Vukadinović



Usledio je odlučujući, treći set. U prva dva gema nije bilo mnogo uzbuđenja, ali je u trećem Tim došao do četiri vezane brejk lopte, prvu nije iskoristio, da bi kod druge Filip poslao lopticu u mrežu i tako pomogao rivalu.





Poslednji gem je bio fenomenalan, najbolje u prilog tome govori poen kojim je Tim došao do meč lopte, lob Krajinovića je bio savršen, Dominik je to stigao i udarcem kroz noge došao do poena. Filip je potom lopticu poslao u aut.







Zahvalio se Krajinović svima na sajjnoj organizaciji i posebno publici koja je bila odlična.

- Hvala svima puno. Novače, posebno hvala tebi. Ti si moj idol i heroj ove nacije - rekao je Filip.

Tada je mikrofon, na kratko uzeo Novak i imao jasnu poruku “A to što si me razbio sinoć”.

- Nećemo spominjati naš skor - odgovorio je Krajinović aludirajući na to da ima dve pobede protiv prvog reketa sveta.







Foto: M. Vukadinović



Finalni meč su posmatrali mnogi. Među njima su bili ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, glumac Miloš Biković, teniserka Jelena Janković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Aleksander Zverev, Grigor Dimitrov, porodica Đoković predvođena Novakom i mnogi drugi...







Foto: M. Vukadinović







Foto: M. Vukadinović