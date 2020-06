J. KERBLER | 13. jun 2020. 14:47 |

Zagrebačka policija privela je šest osoba na kriminalističko istraživanje posle skandaloznog isticanja transparenta na kojem je grupa navijača ”Dinama” pretila smrću srpskim ženama i deci. Pretražuju se njihovi stanovi, a posle toga će uslediti krivične prijave.Na konferenciji za novinare dr Milorad Puypovac, predsednik SDSS-a rekao je da su mladići samo statisti, a glavni gluumci, scenaristi i reditelj su vođe pojedinih političkih stranaka koji šire mržnju prema Srbima.Pošto je strašni događaj osudio hrvatski premijer Andrej Plenković, osuda je stigla i od predsednika države Zorana Milanovića, koji je poruke sa transparenta nazvao primitivnim. Izrazio je zadovoljstvo reakcijom državnih institucija, pre svega policijom.- Država je reagovala i to je dobro. Najbolje je da je država zaštitnik svih građana kroz jasan, transparentan sastav zaštite, pa i represije, nego da to rade političari iz susedstva - rekao je Milanović, očito aludirajući na istup predsednika Srbije Aleksandra Vučića.- Sadržaj koji smo videli nema podršku ni jedan posto Hrvata. To je bila mržnja - tvrdi predsednik.Incident u Zagrebu osudili su i veterani iz Saveza udruženja dragovoljaca hrvatskih odbrambenih snaga, tvrdeći da su HOS-ovci, koji i danas imaju u grbu ustaški pozdrav Za dom spremni, ”časno ratovali, poštujući ženevsku konvenciju i ratno pravo”.- Najoštrije osuđujemo gnusni transparent koji je istaknut od grupe mladića.Građani Zagreba i dalje osuđuju taj nemili događaj, a mnogi znaju mladiće koji su sudelovali na ustaškom derneku. Preti im zatvorska kazna od šest meseci do pet godina.