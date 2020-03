Novosti online | 22. mart 2020. 12:37 |

Mnogo prašine se prethodnih dana podiglo oko Luke Jovića, bilo je ipozitivnih stvari, ali ruku na srce više onih negativnih gde je njegova nedisciplina izašla na videlo.Fudbaler Reala Madrida i manekenka Sofija Milošević objavili su da čekaju bebu, čestitke su pristižu sa svih strana, a sreću nije krio ni Lukin otac Milan, koji je otkrio šta radi zaljubljeni par."Sofija nije izlazila da proslavlja rođendan zato što je u drugom stanju. Luka nije šetao i proslavljao u gradu, već je bio sa svojom devojkom kod kuće. Oni su u njegovom stanu i mi se redovono čujemo. Za sada je sve dobro, kaže Milan Jović za "Puls".Luka i Sofija su u vezu uplovili krajem leta prošle godine, a nekoliko puta se pisalo kako su raskidali, pa se mirili. Porodica Jović imala je priliku da upozna snajku i vidi kakva je, a Milan poručuje:" Dopadalo se nama ili ne, mi smo tu da podržimo Luku. On je punoletan, prošao je dosta toga u životu i siguran sam da može da razmišlja svojom glavom. I da nam se ne sviđa, ne bih rekao sinu i došao u sukob sa njim. Vreme će pokazati da li je Sofija dobra ili ne. Dok je bila sa nama, bila je mirna osoba kao sve ostale. Ne delim osobe na visokoj i niskoj nozi ili po nekim drugim podelama. Sofija je dolazila kod nas kući, bila je kod nas u selu. Čujemo se svakodnevno, podrška smo svom detetu. Ako se Luki dopada takav život pod svetlima reflektora, zašto se ne bi svidelo nama? Podržaćemo ga, nemamo prostora da se bunimo - iskreno priča Lukin tata, a o svadbi još nisu razmišljali, jer čekaju da se završi ova situacija u državi.Sofija Milošević je konstantno na udaru medija, o njenom ljubavnom životu kruže razne glasine, ali Lukin tata procenjuje osobe na osnovu svog ličnog osećaja:- Pisalo se svašta, ne ulazim u tuđu prošlost, niti znam, niti sam video. Ono što nisam video svojim očima ne mogu da potvrdim. To je moj stav. Mi smo razumna porodica.Luka Jović trenutno je u žiži javnosti jer je prekršio pravila samoizolacije kada je iz Španije doputovao u Srbiju, a prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da podnese krivičnu prijavu protiv fudbalera.- Dva testa je prošao i bio je negativan na oba. Bez obzira što je bio negativan došlo je do nesuglasice i nije najbolje razumeo da ne može da napusti zemlju. Smatrao je da je negativan i da može da izađe. Nije mislio da zbog miliona može tako da se ponaša i da šeta gradom ili slično. Nije kabadahija. Ispalo je da je jedan veliki kriminalac. Ako treba da ide u zatvor, neka ide u zatvor. U potpunosti se slažem sa predsednikom i premijerom, ali samo ako je kriv. Podrška sam ako je pogrešio, ali on je došao u Beograd i sedeo u stanu. Fotografije na kojima se vidi kako je u nekom provodu su iz Španije i nastale su pre nekoliko meseci. Ni trudna Sofija ne može da izlazi iz stana - kaže Milan i dodaje:"Luka je došao u Srbiju da bi bio sa porodicom. Znali smo pre njegovog dolaska da će doći i nije zbog Sofije dolazio. Hteo je da sa svojim narodom u Srbiji provede ovo vreme. Bio je spreman da pomogne državi, finansijski i na bilo koji drugi način. Luka će da pomogne srpskom narodu i znam šta je bio dogovor pre njegovog dolaska. Kao porodica smo uz Luku i uz njegov izbor, šta god da odluči. Treba da ga kritikuju na jedan civilizovan način. Ne boli me, znam istinu. Neke stvari su preterane, bilo je nesporazuma i što se tiče Luke, nije razumeo baš najbolje", zaključio je u razgovoru za " Puls" Milan Jović.