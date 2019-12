Novosti online | 25. decembar 2019. 22:48 | Komentara: 0





Od kako se pojavila vest da su zgodna voditeljka Ana Mihajlovski i markantni glumac Vuk Kostić u vezi, javnost je s nestrpljenjem iščekivala detalje veze. Ali, izgleda da se romansa brzo završila i da je Ana Mihajlovski ostavila Vuka!Domaći mediji ni jednog momenta nisu dobili potvrdu da je Ana Mihajlovski zaista u vezi s Vukom Kostićem, jer ni jedno od njih dvoje nije želelo da se oglašava na tu temu. A sada se pojavila najnovija vest da je Ana Mihajlovski ostavila Vuka!Bez potvrde, ali i bez demantija, nastavili su sa svojim životima ne obazirući se na novinske napise i tračeve. Ipak, domaći tabloidi ne miruju, te je nakon Aninog odlaska u Ameriku i to ne sa Vukom, već s bivšim suprugom, krenula priča o kraju romanse, koja možda nije ni postojala.– Ana se baš primila na Vuka, ali je ubrzo shvatila da nisu jedno za drugo. Non-stop su se svađali oko nekih gluposti i ona to više nije htela da trpi.U početku su to bile bezazlene rasprave, ali kasnije su postale žučne i ozbiljne. Zato je i rešila da stvar saseče u korenu – priča neimenovani izvor blizak popularnoj voditeljki za Informer.Kako se dalje navodi u pomenutom mediju, prve nesuglasice su započele kada je njihova romasa dospela do medija.– Sve je bilo super dok u javnosti nije isplivalo da su zajedno. Vuku se nije dopalo što ga povezuju sa voditeljkom koja iza sebe ima propala dva braka i troje dece, pa joj je rekao da treba da povedu računa da ih paparaci negde ne uslikaju.Ana Mihajlovski ostavila Vuka jer nije želeo da se pojavljuju u javnostiAna se baš iznervirala zbog tog njegovog stava. Rekla mu je da treba da naprave pauzu, pa da vide gde su i šta su. Međutim, Vuk nije hteo ni da čuje za to, pa su se ponovo žestoko posvađali – ispričao je izvor i naglasio:– Anu je sve to počelo da smara, pa je rešila da na celu priču stavi tačku. Nerviralo ju je i to što je Vuk insistirao da stalno budu kod kuće, a ona baš voli da izlazi sa drugaricama.Zbog svega toga Vuka je pozvala u jedan restoran i objasnila mu da je najbolje da se više ne viđaju. Vuk nije imao druge, nego da pristane na to.Mihajlovski je dva dana nakon raskida spakovala kofere i sa bivšim suprugom, vlasnikom “Emoušna” Goranom Stamenkovićem, i njihovom ćerkom Ivom otišla u Njujork.– Ne znam da li se Ana miri sa Goranom ili su samo prijateljski otputovali u Ameriku. Znam da su njih dvoje oduvek bili u odličnim odnosima, prvenstveno zbog ćerke.Ana nikada nije nijednu ružnu reč rekla za Gorana, kao ni on za nju. E sad, da li će se iz Amerike vratiti kao par, ne znam. Ona je nepredvidiva, tako da me ništa ne bi začudilo – završava sagovornik.Iako nikada nisu potvrdili romansu, možda će nakon okončanja veze želeti da otkriju neke detalje koje javnost nije znala. Čekaćemo da se Ana vrati s putovanja. U novoj godini možda saznamo šta je od svega bila prava istina.