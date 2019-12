Novosti Online | 20. decembar 2019. 15:58 | Komentara: 0

Lepa Brena prošlog vikenda održala je dva spektakularna koncerta u Zagrebu, a samo nedelju dana pre toga bila je na operaciji, o čemu je sve do sada ćutala.Brena najpre nije želela da javno da govori o ovom problemu, ali je sada, nakon uspešno održanih koncerata, ipak ispričala šta joj se događalo samo nekoliko dana pre toga.- Imala sam problem sa desnom rukom, laktom, gde su počelo da mi smetaju žice i šraf koje je lekar ugradio pre nekoliko godina kada sam slomila lakat desne ruke. Desilo se da su te žice počele same da izlaze. Počelo je telo da mi odbacuje strano telo iz organizma. Pošto su te žice počele same da izlaze, naprsno sam donela odluku da sedam dana pred koncerta - rekla je Brena.