SPREMAN ZA PRVI LET Mali: Beograd dobio panoramski balon, neverovatan pogled na Ekspo
ČLAN Predsedništva SNS, Siniša Mali, na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram poručio je da je Srbija dobila prvi panoramski balon.
Prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu, uskoro će biti spreman da primi prve putnike. Ovo je jedna od turističkih atrakcija koja najavljuje EXPO Belgrade 2027, a upravo se likovi maskota Milice i Rastka i nalaze na balonu.
Balon se danas na Adi Ciganliji polako puni helijumom i sprema za prvi let, koji očekujemo u narednih desetak dana.
Radi se o vezanom balonu koji se podiže na visinu od 150 metara, sa gondolom u koju može da stane 30 putnika. Sa visine od 150 metara se pruža pogled na Beograd, ali i na EXPO lokaciju u daljini. Posebna paznja je posvećena Malom vrancu, zaštićenoj ptici koja u zimskom periodu preleće preko Ade i zbog koga se balon neće podizati u periodu od 14:30 do 15:30h, jer je to period njenog preleta.
Balon je izradila kompanija Aerophile iz Pariza, jedna od najpoznatijih kompanija koja se time bavi u svetu, a njihovi baloni se nalaze u Diznilendu u SAD i Parizu, Dubaiju, Berlinu, Sevilji… Spremamo se za let!
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