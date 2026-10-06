SPREMAN ZA PRVI LET Mali: Beograd dobio panoramski balon, neverovatan pogled na Ekspo

ČLAN Predsedništva SNS, Siniša Mali, na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram poručio je da je Srbija dobila prvi panoramski balon.

Foto: printskrin Instagram/mali_sinisa

Prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu, uskoro će biti spreman da primi prve putnike. Ovo je jedna od turističkih atrakcija koja najavljuje EXPO Belgrade 2027, a upravo se likovi maskota Milice i Rastka i nalaze na balonu.

Balon se danas na Adi Ciganliji polako puni helijumom i sprema za prvi let, koji očekujemo u narednih desetak dana.

Radi se o vezanom balonu koji se podiže na visinu od 150 metara, sa gondolom u koju može da stane 30 putnika. Sa visine od 150 metara se pruža pogled na Beograd, ali i na EXPO lokaciju u daljini. Posebna paznja je posvećena Malom vrancu, zaštićenoj ptici koja u zimskom periodu preleće preko Ade i zbog koga se balon neće podizati u periodu od 14:30 do 15:30h, jer je to period njenog preleta.

Balon je izradila kompanija Aerophile iz Pariza, jedna od najpoznatijih kompanija koja se time bavi u svetu, a njihovi baloni se nalaze u Diznilendu u SAD i Parizu, Dubaiju, Berlinu, Sevilji… Spremamo se za let!