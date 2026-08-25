Politika

"SVE JE ZA LJUDE" Vučić odgovorio na komentare Milivojevića

T.J.

25. 08. 2026. u 12:04

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TOKOM posete vinariji "Cvetković" u Stanjevu kod Aleksandrovca, predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja novinara, a upitan je i da promentariše navode Srđana Milivojevića da će Vučić da pobegne iz zemlje kad podnese ostavku i da će da robija.

СВЕ ЈЕ ЗА ЉУДЕ Вучић одговорио на коментаре Миливојевића

Foto: Novosti

Vučić je, govoreći o ovim tvrdnjama, poručio da ne planira da beži, a zatim rekao:

- Sve za ljude. Bar neću od kučića pljeskavice da pravim, što je on radio dok mu nisu zatvorili iz inspekcije. Od kučića je pravio pljeskavice. Uopšte se ne šalim - rekao je Vučić.

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