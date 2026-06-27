Politika

SNIMAK DRONOM: Pogledajte kako je izgledao moćni korteo (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 17:57

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GRAĐANI Srbije, od ranog jutra dolaze na trg Nikole Pašića i na plato ispred Skupštine Srbije gde uživaju u raznim sadržajima koji su organizovani povodom skupa "Srbija jedna porodica".

СНИМАК ДРОНОМ: Погледајте како је изгледао моћни кортео (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Sva aktuelna dešavanja o skupu "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE!

Kraljevčanke pripremile posluženje za sve građane na skupu

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