NE ZAUSTAVLJAJU IH KILOMETRI! Srbi iz Beča krenuli u Beograd da podrže Vučića
SRPSKA dijaspora iz Beča krenula put Beograda kako bi prisustvovala veličanstvenom skupu "Srbija, moja porodica" i pružila podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.
Srbi iz Beča, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija, moja porodica" i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, u glavni grad, prema planu, stići će do 15 časova.
Jedan od onih koji su krenuli u Beograd, kaže da se okupili ostavljajući po strani sve međusobne razlike i zajedno krenuli na put da pruže podršku politici koja je dobra za Srbe u dijaspori.
Navodi da će se, kada stignu u Beograd, u ulici Kneza Miloša pridružiti onima koji budu nosili zastavu dužu od 500 metara do platoa ispred Narodne skupštine.
- Hoćemo da damo podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, premijeru, ministrima jer uz ovu politiku i Srbi iz Beča nisu zaboravljeni.
Na skup u Beogradu peške su krenule grupe građana iz mnogih krajeva Srbije, a stižu i Srbi iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Glavni program skupa "Srbija jedna porodica" počinje u 18 časova, a na skupu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.
(Informer)
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