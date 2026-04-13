BUKING UPOZORIO KUPCE: Hakerski napad koji je otkrio njihove podatke

INTERNET platforma za rezervacije smeštaja Buking.kom upozorila je svoje korisnike da je bila meta hakerskog napada, u kome su "neovlašćene strane" dobile pristup neodređenom broju imena, kontakt podataka i podataka o rezervacijama smeštaja kupaca.

-Nakon otkrivanja aktivnosti, preduzeli smo mere da problem obuzdamo. Ažurirali smo PIN broj za ove rezervacije i obavestili naše goste, navodi se u saopštenju koje prenose mediji.

Kompanija, sa sedištem u Amsterdamu, nije navela koliko je ljudi pogođeno hakovanjem a njen portparol je naveo da hakeri nisu imali pristup "finansijskim informacijama".

U imejlu koji je Buking uputio korisnicima navodi se da su hakeri možda uspeli da pristupe "određenim informacijama o rezervaciji" smeštaja kupaca.

-Na osnovu nalaza naše dosadašnje istrage, informacije kojima je pristupljeno mogu uključivati detalje rezervacije i imena, imejlove, adrese, brojeve telefona povezane sa rezervacijom i sve što ste možda podelili sa smeštajem, navodi se u obaveštenju korisnicima.

