PEVAČICA IMA PROBLEME: Britni Spirs na lečenju

13. 04. 2026. u 20:56

PEVAČICA Britni Spirs je u nedelju, 12. aprila, započela program rehabilitacije.

ПЕВАЧИЦА ИМА ПРОБЛЕМЕ: Бритни Спирс на лечењу

Foto: Printskrin Youtube/ KTLA 5

Predstavnik pop zvezde potvrdio je za „The Hollywood Reporter“ da je 44-godišnja pevačica primljena u rehabilitacioni centar na lečenje. Ova odluka usledila je nakon njenog hapšenja 4. marta u okrugu Ventura, u Južnoj Kaliforniji, zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola. Sudsko ročište zakazano je za 4. maj u Višem sudu okruga Ventura.

U izjavi za THR ubrzo nakon incidenta, predstavnik pevačice nazvao ga je „nesrećnim i potpuno neoprostivim incidentom“.

- Britni će preduzeti neophodne korake i poštovati zakon. Nadam se da će ovo biti prvi korak ka dugo očekivanoj promeni u Britninom životu. Nadam se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je toliko potrebna tokom ovog teškog vremena - rekao je predstavnik Britni Spirs.

