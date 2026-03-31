Politika

SASTANAK U PALATI SRBIJA: Vučić se sutra sastaje sa Tajanijem

В. Н.

31. 03. 2026. u 15:44

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem.

САСТАНАК У ПАЛАТИ СРБИЈА: Вучић се сутра састаје са Тајанијем

Foto: Tanjug

Sastanak će biti održan u 11.15 časova, u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon sastanka, predsednik Vučić i ministar Tajani prisustvovaće potpisivanju Ugovora o učešću Republike Italije na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd.

Posle sastanka i potpisivanja ugovora, planirana su obraćanja.

(Tanjug)

