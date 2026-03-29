ANA BRNABIĆ OŠTRO ODBRUSILA BLOKADERIMA: Odakle pravo bilo kome da upada u nečije kol centre i uznemirava ljude?

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić je na svom "Iks" nalogu oštro osudila upad blokaderske N1 televizije u kol centar SNS stranke, navodeći da ne vidi problem u tome što imaju kol centar i da bi svaka ozbiljna stranka trebalo da ih ima.

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Šta je problem sa kol centrima?!'? Svaka ozbiljna stranka, svuda, ima svoje kol centre! Odakle pravo bilo kome da upada u nečije kol centre i uznemirava ljude? Zamislite da BBC upadne u kol centar Torijevaca da ih snima i maltretira. Zamislite da CNN upadne u kol centar Republikanaca da malterira i snima ljude. Nezamislivo, zar ne? S druge strane, blokaderi u Srbiji misle da im je sve dozvoljeno i da za njih zakoni ne važe. Ovo je čisto maltretiranje i targetiranje ljudi i to od strane medija koji su i ovim potvrdili da su politička stranka, a ne medij - napisala je Ana Brnabić.

Naime, reporter blokaderske N1 televizije je upao u prostorije u hotelu "Đerdap" u kladovu gde je uznemiravao ljude i nedozvoljeno ih snimao.